Nivea Cellular Radiance serisi hücre yenilenmesini hızlandırıyor, gözenekleri sıkılaştırıp, cildi kusursuzlaştırıyor.





Genç bir cildin derinliklerindeki hücresel canlılık ve ışıltı zaman ilerledikçe kayboluyor, yaşa bağlı olarak hücrelerin kendini yenilemesi yavaşlıyor. Nivea’nın geliştirdiği “Cellular Radiance” yaşlanma karşıtı bakım serisi, lumicinol ve manolya özü içeren ürünleriyle hücre yenilenmesini hızlandırıp gençlik ışıltısını ortaya çıkarıyor.Cildin hücresel canlılığını ortaya çıkaran Gündüz Kremi kusurları kapatarak anında etki ediyor ve ışıldayan bir cilt tonu sağlıyor, 4 haftalık kullanım sonunda ise kırışıkları azaltıyor. Nivea Cellular Radiance Gece Kremi, cilt lekelerini ve kırışıkları gözle görülür şekilde azaltıyor, cildin renk tonunu eşitliyor. Göz Kremi ise koyu halka, gözaltı morlukları ve şişkinlik görünümünü kapatırken, ince çizgileri ve kırışıkları azaltıyor.Nivea Cellular Radiance Gündüz Kremi 58,9 TLNivea Cellular Radiance Gece Kremi 58,9 TLNivea Cellular Radiance Göz Kremi 58,9 TL