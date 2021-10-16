Antioksidan gücü yüksek 6 cilt bakım ürünü
Sağlığımızda olduğu kadar güzelliğimizde de etkili olan antioksidanlar cilt sorunlarına karşı bir kalkan görevi görüyor. Güçlü birer içeriğe dönüşen antioksidanlar yaşlanma etkilerinin en korkusuz savaşçılarından...
Antioksidan özellikli cilt bakım ürünleri radarınıza girdiyse, bu ürünler tam size göre. İşte aktioksidan özellikli 6 cilt bakım ürünü!
Gözlerde Antioksidan Etki
Gözler, gün boyu en fazla yorulan, günün sonunda da en fazla ilgilenmemiz ve dinlendirmemiz gereken bölgelerimizden biri. Göz çevresi, diğer her bölgeye oranla çok daha narindir ve her türlü kimyasal bileşene, güneş ışınları ve çevreye karşı hassastır. Gözlerde elastikiyet ve sıkılık kaybı için L’Occitane Immortelle Precious Eye Balm, organik ölmez otu içeriği ile sıkılık ve elastikiyet kaybıyla savaşıyor. İçeriğindeki antioksidan bileşenlerle göz çevresinde hızlı bir yenilenme hedefliyor.
L'Occitane Immortelle Precious Eye Balm
Moringa Ekstresi
Estee Lauder Revitalizing Supreme+Night Intensive Restorative krem, çok güçlü bir antioksidan içeriğe sahip yepyeni bir ürün. Gece cilt bakım ritüeli için geliştirilen bu ultra besleyici, çok etkili krem, cildini sıkılaştırmaya ve çizgilerin görünümünü önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oluyor. İki kat fazla moringa özü konsantrasyonu, kolajen güçlendiriciler, deniz lavantası özü ve iki kat fazla hyalüronik asit içeriyor. Bu da cildin doğal kolajen üretimini gece boyunca arttırması anlamına geliyor. Güçlü antioksidan etkiye sahip krem, cilde ihtiyacı olan nemi tüm gece boyunca vermeyi hedefliyor.
Estee Lauder Revitalizing Supreme+Night Intensive Restorative Krem
Sakura Çiçeği Işıltısı
Jowae Moisturizing Light Cream, sakura çiçeği suyu ile cildin ihtiyacı olan canlandırıcı ve nemlendirici etkiyi vermeyi amaçlıyor. Mevsim yorgunluğunu yüzden atmak için E vitamini ve ciltte ışıltı kaynağı olan antioksidan etkili lumifenol ile cildi korumaya alıyor ve güçlendiriyor. Yüzde 88 doğal içeriği ile tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan krem, hafif jel yapısı ile cilt tarafından hızlıca emiliyor ve yasemin çiçeği notası ile taze bir his sağlıyor. Ürünü sabah ve akşam dairesel hareketlerle yüzünüze uygulayabilirsiniz.
Jowae Hafif Dokulu Nemlendirici