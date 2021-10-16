Antioksidan gücü yüksek 6 cilt bakım ürünü

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Gözlerde Antioksidan Etki

Gözler, gün boyu en fazla yorulan, günün sonunda da en fazla ilgilenmemiz ve dinlendirmemiz gereken bölgelerimizden biri. Göz çevresi, diğer her bölgeye oranla çok daha narindir ve her türlü kimyasal bileşene, güneş ışınları ve çevreye karşı hassastır. Gözlerde elastikiyet ve sıkılık kaybı için L’Occitane Immortelle Precious Eye Balm, organik ölmez otu içeriği ile sıkılık ve elastikiyet kaybıyla savaşıyor. İçeriğindeki antioksidan bileşenlerle göz çevresinde hızlı bir yenilenme hedefliyor.

L'Occitane Immortelle Precious Eye Balm