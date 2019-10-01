İçeriğinde bal özleri bulunan Reve de Miel dudak kremini çok sevmek için bir sebep daha: Arıcılık faaliyetlerine tam destek Nuxe’tan geliyor.

Nuxe’un Reve de Miel dudak kremi sonbaharın vazgeçilmezlerinden... Şimdi kendisini bir kat daha fazla sevmemizin bir sebebi daha var. Yeni ambalajı ve arılar için yaptığı projeler. Nuxe, arıcılık faaliyetlerine ve Vegas’da arı kolonilerinin geliştirilmesine sponsor olarak ‘Arılar İçin Bir Çatı’ vakfını destekliyor.





2018 yılında Louvre Müzesi ile gerçekleştirdiği sponsorluk çalışmasıyla arıların ekosistem içerisindeki önemli rolünü hatırlatarak farkındalık yaratmak amacıyla altı arı kovanını Jardin des Tuileries’in çiçek dolu kalbine, bölge sakinleri ve ziyaretçilerin en çok bulunduğu noktaya yerleştirdi. İçeriğinde bal özleri, değerli bitkisel yağlar, balmumu, shea yağı ve Propolis Oleoaktifleri bulunan bu efsanevi dudak kremi şimdi bizler için daha da değerli.