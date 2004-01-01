Kişileri ciddi bir tedirginliğe iten ve en çok karşılaşılan sorunların başında gelen ayak kokusunun pek çok sebebi olabilir.

Troid hastalıklarından ter bezinin aşırı çalışmasına kadar pek çok hastalığın habercisi olabilen ayak kokusunu tedavi etmeden önce mutlaka nedeni tam olarak anlaşılmalıdır.



Ayak kokusu neden olur?

• Genetik durumlardan dolayı ayak kokusu yaşanabilir. Eğer anne, baba, ya da üst kuşaklarda ayak kokusu problemi varsa bu siz de yaşanma olasılığının yüksek olduğunun göstergesidir.

• Az su içmek.

• Mantar enfeksiyonu.

• Stres

• Naylon çorap giymek.

• Şeker hastalığı

• Troid hastalıkları

• Kullanılmakta olan ilaçların yan etkileri

• Sempatik sinir sistemi rahatsızlığı.







Ayak kokusu nasıl giderilir?

Eğer ayak kokusu ailedeki genetik faktörlerden ileri gelmiyorsa yani sonradan ve bir anda ortaya çıkmışsa öncelikle bunun altında yatan neden araştırılmalıdır. Ayak kokusu vücudunuzda ters giden bir durumun sinyallerini size veriyor olabilir.

Ayaklarda 250.000’den fazla sayıda ter bezi bulunmaktadır. Bu sebeple aşırı stres, sıcak bir ortam ile karşı karşıya kalma gibi durumlarda terlemeye başlayan ilk nokta genellikle ayaklar olur. Ayaklarınız eğer sık sık terliyorsa ayak kokusu oluşumunun yaşanabileceğini unutmamalısınız. Ayak kokusu nasıl giderilir sorusuna verilebilecek ilk cevap ayakların terlemesinin önlenmesi olacaktır. Bunun için ayak bakımı sanıldığından çok daha büyük bir öneme sahiptir.



Ayak kokusu nasıl önlenir?

Ayaklarınıza yapacağınız doğru bir bakım ile ayak kokusunu önlemeniz mümkün hale gelecektir.



• Bir kap içerisine ayaklarınızı içine koyabileceğiniz miktarda su koyun. İçine bir miktar tuz ve karbonat ekleyin. Bu karışım ayaklarınızdaki ölü derileri temizlerken aynı zamanda ayak kokusuna da son verecektir.



• Ayaklarınızı yıkadığınız tuz ve karbonata, nişasta ve bebek pudrası da ekleyerek ayakkabılarınızın ve çoraplarınızın içine serpebilirsiniz. Böylece ayaklarınızın kokmasına da engel olmuş olursunuz.



• Eğer bu durum ara sıra olmaktan çıkıp bir süreklilik halini aldıysa ayaklarınızda ciddi oranda bir bakteri üretimi yaşandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Böyle bir durumda ayaklarınızı ölü hücrelerden arındırmanız büyük bir öneme sahip. Antibakteriyel sabun ile yıkadığınız ayaklarınızı sonrasında parmak araları da dahil olmak üzere iyice kurulayın. Kısa zaman içerisinde etkisini göreceksiniz.



• Gün içerisinde ayağınız ayakkabı ve çorap içerisinde uzun saatler kalıyorsa bu durumda terlemeye bağlı olarak ayak kokusu oluşması oldukça normal. Ter emici özelliğe sahip çoraplar tercih ederek ayaklarınızın hava almasını sağlamalısınız.



• Ayakkabı kokusuna neden olan bir başka büyük sebep ise kalitesiz ayakkabı kullanımıdır. Düşük paralar verip aldığınız ayakkabılarınız ayaklarınızın hava almasını engelleyebilir ve bu da doğal olarak ayaklarınızda kokuya neden olabilir. Ayak sağlığınızın korunması için mümkün olduğunda ucuz ve kalitesiz ayakkabılardan uzak durmanız gerekmektedir.



• Sürekli aynı ayakkabıyı giymeniz ayakkabınızın da hava almasını engelleyecektir. Bu sebeple ara sıra farklı ayakkabıları tercih ederek ayakkabılarınızın da hava almasını sağlamalısınız.



• Ayaklarınızı sirkeli bir su içerisinde 10 dakika boyunca bekletin. Sirke özellikle bakterilerin ortadan kalkması için en etkili çözüm yollarından biridir. ayrıca ayak terlemeleri ve kokusunun önlenmesinde de büyük bir etkiye sahiptir.



• Ayaklarınızda koku ile birlikte kızarıklık, ağrı, şişlik ve normalden farklı bir görüntü oluşmuşsa mutlaka vakit kaybetmeden doktorunuza görünmeniz gerekmektedir.







Ayak kokusu giderme

Lavanta yağı ayak kokusuna neden olan bakterileri ortadan kaldırmak için en etkili çözümlerin başında gelmektedir. Leğen içine ılık su doldurun. Ardından içine 15 damla kadar lavanta yağı ekleyin. Ayaklarınızı 20 dakika süresince bu duyun içinde bekletin. Bu işlemi birkaç gün boyunca günde iki kez uygulayabilirsiniz. Sonrasında ayağınızı iyi bir şekilde kurulamayı ise unutmamalısınız.



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