Oyuncu, Aisha Kozmetik'in kurucusu, Aromaterapist ve estetisyen Ayşe Tolga'dan bakım önerileri...

Cilt bakımı için su içmek, doğru beslenmek, güneşten ve çevre kirliliğinden korunmak kadar cildimizi temiz ve nemli tutmak da önemli... Bununla birlikte cildinizin biraz daha fazla ışıldamasını istiyorsanız, mesai harcamanız gerek. Ayşe Tolga’nın hem kendi cilt bakımında hem de danışanları için kullandığı bu aromaterapi ve bakım formüllerini siz de deneyebilirsiniz.Evde uygulayabileceğiniz yüz buharı, cildinizi derinlemesine temizlerken aynı zamanda yüzünüzün ışıldamasını sağlar. Sıcak buhar gözenekleri açar, kirleri arındırır ve cildi nemlendirir. Bitkiler ve esansiyel yağlar ise buharın arındırıcı etkisini artırır. Cildinizin nefes alması için ayda iki defa, cildiniz yağlı ve sorunluysa her hafta uygulayın.Yüz buharı için zamanınız kısıtlıysa size daha pratik bir arınma işlemi: Önce yüzünüzü yıkayın. Sıcak su dolu bir kaba iki damla ıtır esansiyel yağı damlatın. Bir el bezini bu suya daldırıp çıkarın ve hafifçe sıkın. Bezi yüzünüze örterek iki dakika bekleyin.Cildinizi akşamdan güzelce temizleyip uyuduysanız ılık su dolu bir kabın içine birkaç damla lavanta yağı damlatın. Bir el bezini kabın içine batırıp çıkardıktan sonra sıkın ve birkaç saniye yüzünüzde tutun. İşlemi 10 defa tekrarlayın, cildinizin sağlıkla ışıldadığını göreceksiniz.Malzemeler• 2 tatlı kaşığı tam yağlı yoğurt• 1/2 tatlı kaşığı kozmetik kil• 2 damla lavanta yağı• 1 damla ıtır yağıUygulanışıBütün malzemeleri bir kapta karıştırın ve temiz cildinize uygulayın. 15 dakika sonra ılık ve nemli bir el beziyle silerek maskeyi temizleyin. Yoğurt cilt dokusunu yumuşatır, kozmetik kil pürüzleri giderir, lavanta ve ıtır yağları ise cilde sağlıklı bir ışıltı kazandırır.