Kış soğuğunun kapıda olduğu bugünlerden cildinizin
ve saçlarınızın etkilenmemesi imkansız!
Tam bir geçiş dönemi yaşadığımız böyle dönemlerde,
tepeden tırnağa özel bir bakım yapmakta
fayda var. Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan
Dolar, kendine özen göstermeyi sevenler için
tüm vücudu kapsayan bir bakım reçetesi yazdı:
Mevsim geçişleri yıpratır
Özellikle mevsim geçişlerinde cildin yeni hava koşullarına ayak uydurması
için bazı önlemlerin alınmasında fayda var. Yazın güneşin
ve nemin etkisiyle yıpranan ve hasar gören cildimiz, sonbaharın gelmesiyle
özellikle rüzgar ve ani ısı değişikliklerinden olumsuz yönde
etkilenir.
Güneş canlandırır
Özellikle son zamanlarda ozon tabakasının da incelmesi ile birlikte
güneşin bazı zararlı ışınları yeryüzüne daha kolay ulaşıyor ve ciltte
basit bir lekeden deri kanserine kadar pek çok olumsuzluklara neden
oluyor. Güneş ışığından etkilenen kişilerde öncelikle deri kalınlaşması
olur ve derinin doğal korumasını artırmak için derinin rengini
veren hücreler daha fazla renk maddesi salgılar (bronzlaşma). Uzun
süre güneşe maruz kalan deride zaman içerisinde incelme, elastikiyetin
bozulması (kırışıklık), kuruluk, lekelenmeler, kılcal damarların
belirginleşmesi, fotoyaşlanma görülür ve en önemlisi deri kanserinin
oluşma riski artar.
Lekelenmemesi için nemlendirin
Güneşin kuruttuğu cildin nemlenmesi çok önemli. Özellikle bronzlaşma
ile birlikte cildin tekrar kendini yenilemesi sürecinde, cildin üst
ölü tabakaları kepek kepek dökülür. Bu süreçte uygun bir nemlendirme
yapılmazsa, ciltte homojen olmayan renk farklılıkları ve lekeler
ortaya çıkar. Yalnız dikkat etmek gereken husus; cildinizi nemlendirirken
yağlandırmayın! Cilt tipine uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler
kullanılmadığı zaman gözenekler tıkanıp siyah nokta,
komedon ve akne oluşumu kaçınılmazdır.
Kalınlaşan cilde Peeling gerek
Yaz sonrası güneşin ve nemin etkisiyle kalınlaşan, lekelenen, kırışan
ciltleri sadece sonbahar ve kış aylarında uygulanan kimyasal peeling
ile tedavi etmek mümkün. Kimyasal peeling, yani soyma işlemi deri
yaşlanmasının önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılan etkin ve
güvenilir bir yöntem. Bu amaçla doğal meyve asitlerinden üretilen
çeşitli ajanlar deri tipine, ciltteki leke, kırışıklık veya akne izlerinin
derinliğine göre çeşitli konsantrasyonlarda kullanılır. Dermatolog
tarafından uygulanan bu yöntemle ince kırışıklıklar, kuruluk, leke ve
akne izleri tedavi edilir. En az senede bir defa tüm ciltlerde uygulanabilecek
olan bu yöntemle, yaz sonrası kalınlaşan derinin üst tabakası
ölü hücrelerden arındırılır. Böylece derinin mat ve soluk görünümü
giderilir, daha parlak, gözenekleri sıkılaşmış taze bir cilt oluşturulur.
Gençbir cilt için Mezolifting
Kimyasal peeling yöntemiyle derinin üst tabakaları tedavi edilirken,
mezolift ing yöntemiyle de derinin alt tabakaları tedavi edilir. Mezolift
yöntemiyle yaz boyunca güneş, nem ve sıcaktan etkilenmiş
cildinizi gençleştirirken, kış mevsimine de yepyeni sağlıklı bir görünümle
adım atabilirsiniz. Mezolift ; stres, hava kirliliği, güneşin zararlı
ışınları ve geçen yılların ciltteki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı
amaçlayan bir tedavi yöntemi. Sigara ve alkol kullanımından
da zarar gören cildin yeniden yapılanmasını sağlar. Cildin kaybettiği
nem, vitamin, aminoasit ve mineral desteği deri altına ufak iğneler
yardımıyla enjekte edilir. Yüz, boyun, dekolte ve özellikle el bölgesinde
oluşan kırışıklıkları ve yaşlanma etkilerini geriletir.
Vücudunuzu ihmal etmeyin
Boynunuzu ve ellerinizi unutmayın
El ve dekolte bölgesinin bakımı da, en az yüz bakımı kadar önemli.
Özellikle yazın güneşe korumasız maruziyet; ellerde ve dekolte
bölgesinde istenmeyen lekelenmelere, kolajen ve elastin lifl erde
harabiyete bağlı olarak da gevşeme ve sarkmalara neden olur.
Ayrıca deri altı yağ dokusunun azalması, incelme ve kırışıklıkların
derinleşmesi damarlanmanın belirginleşmesine yol açar.
El derisinde oluşan gevşeme, sarkma ve kırışıklıklar, mezolifting
uygulamaları ile tedavi edilebilir. Eldeki lekeler yeni başlamış ve çok
derinleşmemişse, özel renk açıcı kremlerle ve peeling yöntemleri ile
düzeltilebilir. Daha ileri vakalarda çeşitli lazer tedavileri uygulanabilir.
Bazı durumlarda kriyoterapi (soğuk azot ile dondurma) iyi bir
seçenek oluşturur.
Kuruyan saçları canlandırın
Güzelliğin tamamlayıcısı olan saçlar da en az cildimiz kadar yazın
güneş-deniz-klorlu sudan, kışın ise rüzgar-kirli hava-soğuktan etkilenir.
Yaz sonu özellikle saçlarda cansızlaşma kuruma, kırılma meydana
gelir. Kurulukla birlikte saç dökülmesi de sonbaharla birlikte artan
problemlerden. Böyle bir durumda saç mezoterapisi, kuruluk ve
dökülmenin önlenmesinde iyi bir seçenek. Saç mezoterapisi saç
dökülmesini durdurmak, var olan saçın kalitesini artırmak ve yeni
saç çıkışlarını aktif hale getirmek için belli periyodlarla saçlı deriye
uygulanan bir tedavi şekli.
Saçlar da vitamin ister
Saç mezoterapisi sayesinde; saç ve saçlı derinin ihtiyaç duyduğu
vitamin, mineral, aminoasit ve destek maddeleri, nemlendirici ajanlar
ve kıl köklerini uyarıcı maddeler direkt saçlı deriye ve saç köklerine
uygulanır.