Bakarsan bağ bakmazsan dağ...

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Güzelliğimiz her mevsim tehlike altında!

Kış soğuğunun kapıda olduğu bugünlerden cildinizin ve saçlarınızın etkilenmemesi imkansız! Tam bir geçiş dönemi yaşadığımız böyle dönemlerde, tepeden tırnağa özel bir bakım yapmakta fayda var. Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Dolar, kendine özen göstermeyi sevenler için tüm vücudu kapsayan bir bakım reçetesi yazdı:



Mevsim geçişleri yıpratır

Özellikle mevsim geçişlerinde cildin yeni hava koşullarına ayak uydurması için bazı önlemlerin alınmasında fayda var. Yazın güneşin ve nemin etkisiyle yıpranan ve hasar gören cildimiz, sonbaharın gelmesiyle özellikle rüzgar ve ani ısı değişikliklerinden olumsuz yönde etkilenir.



Güneş canlandırır

Özellikle son zamanlarda ozon tabakasının da incelmesi ile birlikte güneşin bazı zararlı ışınları yeryüzüne daha kolay ulaşıyor ve ciltte basit bir lekeden deri kanserine kadar pek çok olumsuzluklara neden oluyor. Güneş ışığından etkilenen kişilerde öncelikle deri kalınlaşması olur ve derinin doğal korumasını artırmak için derinin rengini veren hücreler daha fazla renk maddesi salgılar (bronzlaşma). Uzun süre güneşe maruz kalan deride zaman içerisinde incelme, elastikiyetin bozulması (kırışıklık), kuruluk, lekelenmeler, kılcal damarların belirginleşmesi, fotoyaşlanma görülür ve en önemlisi deri kanserinin oluşma riski artar.



Lekelenmemesi için nemlendirin

Güneşin kuruttuğu cildin nemlenmesi çok önemli. Özellikle bronzlaşma ile birlikte cildin tekrar kendini yenilemesi sürecinde, cildin üst ölü tabakaları kepek kepek dökülür. Bu süreçte uygun bir nemlendirme yapılmazsa, ciltte homojen olmayan renk farklılıkları ve lekeler ortaya çıkar. Yalnız dikkat etmek gereken husus; cildinizi nemlendirirken yağlandırmayın! Cilt tipine uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanılmadığı zaman gözenekler tıkanıp siyah nokta, komedon ve akne oluşumu kaçınılmazdır.



Kalınlaşan cilde Peeling gerek

Yaz sonrası güneşin ve nemin etkisiyle kalınlaşan, lekelenen, kırışan ciltleri sadece sonbahar ve kış aylarında uygulanan kimyasal peeling ile tedavi etmek mümkün. Kimyasal peeling, yani soyma işlemi deri yaşlanmasının önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılan etkin ve güvenilir bir yöntem. Bu amaçla doğal meyve asitlerinden üretilen çeşitli ajanlar deri tipine, ciltteki leke, kırışıklık veya akne izlerinin derinliğine göre çeşitli konsantrasyonlarda kullanılır. Dermatolog tarafından uygulanan bu yöntemle ince kırışıklıklar, kuruluk, leke ve akne izleri tedavi edilir. En az senede bir defa tüm ciltlerde uygulanabilecek olan bu yöntemle, yaz sonrası kalınlaşan derinin üst tabakası ölü hücrelerden arındırılır. Böylece derinin mat ve soluk görünümü giderilir, daha parlak, gözenekleri sıkılaşmış taze bir cilt oluşturulur.



Gençbir cilt için Mezolifting

Kimyasal peeling yöntemiyle derinin üst tabakaları tedavi edilirken, mezolift ing yöntemiyle de derinin alt tabakaları tedavi edilir. Mezolift yöntemiyle yaz boyunca güneş, nem ve sıcaktan etkilenmiş cildinizi gençleştirirken, kış mevsimine de yepyeni sağlıklı bir görünümle adım atabilirsiniz. Mezolift ; stres, hava kirliliği, güneşin zararlı ışınları ve geçen yılların ciltteki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir tedavi yöntemi. Sigara ve alkol kullanımından da zarar gören cildin yeniden yapılanmasını sağlar. Cildin kaybettiği nem, vitamin, aminoasit ve mineral desteği deri altına ufak iğneler yardımıyla enjekte edilir. Yüz, boyun, dekolte ve özellikle el bölgesinde oluşan kırışıklıkları ve yaşlanma etkilerini geriletir.



Vücudunuzu ihmal etmeyin



Boynunuzu ve ellerinizi unutmayın

El ve dekolte bölgesinin bakımı da, en az yüz bakımı kadar önemli. Özellikle yazın güneşe korumasız maruziyet; ellerde ve dekolte bölgesinde istenmeyen lekelenmelere, kolajen ve elastin lifl erde harabiyete bağlı olarak da gevşeme ve sarkmalara neden olur. Ayrıca deri altı yağ dokusunun azalması, incelme ve kırışıklıkların derinleşmesi damarlanmanın belirginleşmesine yol açar. El derisinde oluşan gevşeme, sarkma ve kırışıklıklar, mezolifting uygulamaları ile tedavi edilebilir. Eldeki lekeler yeni başlamış ve çok derinleşmemişse, özel renk açıcı kremlerle ve peeling yöntemleri ile düzeltilebilir. Daha ileri vakalarda çeşitli lazer tedavileri uygulanabilir. Bazı durumlarda kriyoterapi (soğuk azot ile dondurma) iyi bir seçenek oluşturur.



Kuruyan saçları canlandırın

Güzelliğin tamamlayıcısı olan saçlar da en az cildimiz kadar yazın güneş-deniz-klorlu sudan, kışın ise rüzgar-kirli hava-soğuktan etkilenir. Yaz sonu özellikle saçlarda cansızlaşma kuruma, kırılma meydana gelir. Kurulukla birlikte saç dökülmesi de sonbaharla birlikte artan problemlerden. Böyle bir durumda saç mezoterapisi, kuruluk ve dökülmenin önlenmesinde iyi bir seçenek. Saç mezoterapisi saç dökülmesini durdurmak, var olan saçın kalitesini artırmak ve yeni saç çıkışlarını aktif hale getirmek için belli periyodlarla saçlı deriye uygulanan bir tedavi şekli.



Saçlar da vitamin ister

Saç mezoterapisi sayesinde; saç ve saçlı derinin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, aminoasit ve destek maddeleri, nemlendirici ajanlar ve kıl köklerini uyarıcı maddeler direkt saçlı deriye ve saç köklerine uygulanır.