Yılbaşı gecesinin ardından gelen yeni yılın yeni günü, yorulan vücudunuzu ve cildinizi şımartmanın tam zamanı. Cilt bakımını kendiniz için bir keyif ritüeline dönüştürün.

Temizleyin

Yorgunluk, uykusuzluk ve aşırı makyaj ciltte zehir etkisi yapıyor. Parti sonrası yatmadan önce yapmanız gereken ilk şey makyajınızı temizlemek. Göz makyajını temizledikten sonra yüz yıkama jeli ya da köpüğüyle tüm kiri arındırın. Cildinizi arındırmak için tonik sürün ve gece kremiyle rutininizi tamamlayın. Cildiniz size minnettar olacak.



Nemlendirin

Alkol, tuzlu ve şekerli yiyecekler, kalori bombardımanı cipsler ve çerezler yılbaşı partilerinin standart getirileri ama her biri vücudumuzdaki suyun düşmanı. Cildin susuz kalması her şeyden önce cansız görünmesine neden oluyor. Yılbaşı partisinin ertesi günü bol bol su için ve cildinizi neme doyurun. Nemlendirme, iyi görünen bir cildin başlangıcıdır.



Oksidasyona dikkat

Serbest radikalleri besleyen alkol, dumanlı ortamlar ve kirli hava, parti atmosferinde sıkça bulunur. Ciltteki oksidasyonun birinci nedeni serbest radikallerdir ve cilt yaşlanması başta olmak üzere birçok soruna neden olur. Ocak ayının ilk haftası beslenme rutininize antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeleri ekleyin.



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