Uyurken bile kişisel bakımı elden bırakmadan, güzellik uykunuzu daha etkili hale getirecek maske ve kremlerle tanışın!

Yazı: Elif Gürsoy



Özellikle iş hayatı yoğun bir kadınsanız, zaman sizin için her şeyden değerlidir. Gün içindeki yoğun çalışma temposu nedeniyle kişisel bakımınız için zaman yaratmakta zorlanabilirsiniz. Oysa günlük rutininizde ihmal etttiğiniz bu uygulamaları, gece uyurken de yapabilirsiniz. İster doğal maskeleri, ister gece kremlerini tercih ederek kendinize yepyeni bir güzellik ve bakım planı yaratmaya ne dersiniz?







Akneli ciltlere özel

Malzemeler

1 çorba kaşığı beyaz kil

1 çorba kaşığı yeşil çay

10 damla limon suyu



Uygulama:

Limon suyu dışında tüm malzemeler karıştırın. Ardından limon suyunu ilave edin. Yüzünüze eşit miktarda uygulayın ve maskeyi gece boyunca bekletin. Sabah uyandığınızda vakit kaybetmeden ılık su ile temizleyin ve ardından varsa nemlendirici kreminizi sürmeyi ihmal etmeyin.







Göz çevresi bakımı

Malzemeler

1 tatlı kaşığı bal

3 adet E vitamini kapsülü

1/4 avokado



Uygulama:

Avokadoyu püre haline getirdikten sonra diğer malzemelerle karıştırın. Yüz ve boyun bölgenize ince bir doku halinde sürün. Sabah önce ılık suyla maskeyi çıkarın. Ardından her zaman kullandığınız temizleyici su ya da losyon ile yıkayıp cildinizi nemlendirin.







Yağlı ciltler için

Malzemeler

2 çorba kaşığı kefir

1 çorba kaşığı bal

1/2 portakal kabuğunun rendesi



Uygulama:

Kefir ve balı bir kapta iyice karıştırın. Gece olunca bu maskeyi yüzünüze eşit şekilde sürün. Sabah uyandığınızda soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. Mat, daha az yağlı ve pürüzsüz bir cilde kavuşmuş olacaksınız.







Yatmadan önce

Malzemeler

1 dal aloe vera yaprağı

1 adet disk pamuk

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu



Uygulama:

Aloe vera yaprağından jelini çıkartıp bir kaseye alın. Bal ve limon suyunu ekleyerek olabildiğince homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Ardından karışımı yüzünüze pamuk yardımıyla yedirin ve 30 dakika bekleyin. Süre bittiğinde ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Uykudan hemen önce, yüzünüzü gün içinde maruz kaldığı olumsuz etkilerden temizlemek için bu karışımdan yardım alabilirsiniz.



*Formsante dergisinden alınmıştır.