Besinler ve cilt üzerindeki etkileri

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Her bir besin cilt üzerinde bir etki yaratıyor. Bu etkileri doğru beslenme ve doğru maskelerle en aza indirmek mümkün. Peki hangi vitamin ve mineral cildimizi nasıl etkiliyor? Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melisa Eczacıbaşı yanıtlıyor.

Cildimiz vücudumuzdaki en büyük organların başında geliyor. Bu organ ruhumuzun da sağlığımızın da aynası ve genetiğimiz, beslenmemiz, stres durumumuz hakkında karşımızdakilere çok önemli ipuçları veriyor. Yediğimiz gıdalar cildimize birebir yansıyor. Gıda atıklarının bir kısmı ter ve yağ ile vücuttan atıldığı için cildimiz kadar kokumuz da değişime uğruyor. Cilt için gereken vitamin ve minerallerin ne olduğunu, ne faydalar sağladığını ve ne kadar kullanmamız gerektiğini de bilmek bize bu imkanı sağlıyor. Cildimizin rengi soluksa bu kansızlık veya sigara içimine bağlı hücrelerin hasar görmesi, dolaşımın sağlıklı ve temiz olmaması, beslenme ve metabolizma problemlerine işaret ediyor. Böbrek ve karaciğer hastalıklarında cilt renginde değişiklikler olabiliyor. Çok stresli ve fazla heyecanlı kişilerde, mide ile ilgili problemi olanlarda cilt normalden daha kızarık olabiliyor. Böyle durumlarda ciltteki renk değişikliğinin, önüne geçmesi için gastrit ya da reflüyü artıracak besinlerden uzak durulması gerekiyor. Rozacea dediğimiz ve özellikle yüzde T bölgesinde kızarıklıklara neden olan hastalık, baharatlı gıdalar, çay ve kahve ile artış gösteriyor. Özellikle soğan, sarımsak ve şarküteri ürünleri cildimizde kokuya neden olabiliyor. Gıda atıkların bir kısmı idrar, dışkı, hatta ter ve ciltten yağ ile beraber atıldıkları için yediğimiz her şey cildimizin rengini, kokusunu etkileyebiliyor. İçtiğimiz su miktarı normal olsa bile ciltte kuruluk sorunu yaşayan kişiler daha fazla su içmeli, çok sıcak veya soğuk duşlardan kaçınmalı. Bu sorun genelde altta yatan tiroid rahatsızlığının habercisi, hormonal menopoz öncesi veya sonrası, bazen de içilen suyun hücreler tarafından zor tutulduğunun belirtisi. Fazla asit içeren gıda ve içecekler tükendiğinde ise ciltte akne, rozacea veya T bölgesinde aşırı yağlanma gibi belirtilere daha sık rastlıyoruz.



