Bıttım sabunu, saça ve cilde olan faydalarıyla adından söz ettiriyor. Kişisel bakımı onlarca pahalı ürüne para vermeden sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek mümkün.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toplanan menengiç meyvelerinin yağından üretilen bıttım sabunu, saçlara ve cilde faydalarıyla biliniyor. Peki, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir, üretmesi zor mudur? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına cevap aradık…



Bıttım Nedir?

Bıttım sabunu ile ilgili detaylara geçmeden önce bıttımın ne olduğunu açıklamakta fayda var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özgü bir meyvedir. Sabunu da bıttım, yani bilinen ismiyle menengiç yağından yapılıyor. Özellikle Siirt iliyle özdeşleşen bir sabundur. Tamamen elle, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan üretilen bu sabun, doğal ürünlerden vazgeçemeyenlere pek çok fayda sunuyor. Haliyle uzmanlar tarafından da yakından takip ediliyor ve öneriliyor.



Saç ve Cilt İçin Daha İyisi Yok!

Saçlara ve cilde faydalarıyla bilinen bıttım sabunu, düzenli kullanıldığı takdirde mucizeler yaratıyor. İşte yararlarından bazıları;

Saç dökülmelerinin önüne geçiyor. 6 ayın üzerinde kullanırsanız çok daha güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

Saç beyazlamasını engelliyor, saçların nem ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca parlaklık katıyor.

Doğal bir antiseptik olduğu için egzama, mantar, sivilce ve yaraların iyileşmesini sağlıyor.

Siyah noktalardan vücudu arındırmaya destek oluyor.

Cildi rahatlatarak varisleri azaltıyor.

Bıttım Sabunu Nasıl Kullanılır?

Günümüzde kozmetik endüstrisi tarafından hepimize sunulan şampuan, bakım kremi, saç şekillendirici, duş jeli gibi sayısız ürüne aslında ihtiyacınız olmadığını biliyor musunuz? Çünkü doğal ve kaliteli bir sabunu cildinizde, saçınızda, yüzünüzde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bıttım sabunu da tüm bu ürünlerin yerini tutabilir. Bolca köpürttükten sonra saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilir, sonrasında ise saçlarınızı bol su ile durulayabilirsiniz. Vücudunuzu da aynı şekilde bıttım sabunu ile yıkayabilirsiniz. Düzenli kullanmak çok önemli olduğu için bazı günler şampuan ya da duş jeliyle yıkanmaktan kaçınmalısınız.



Bıttım Sabunu Nasıl Yapılır?

Bıttım sabunu üretmenin oldukça zahmetli ve titizlikle yapılması gereken bir iş olduğundan söz edebiliriz. Eylül ve ekim aylarında toplanan menengiç meyveleri, öncelikle çöplerinden ve bozuklardan arındırılır. Geriye kalan menengiçler serilip ortalama 10 günde kurutulduktan sonra öğütmeye hazır hale getirilir. Gelenekler ya da modern yöntemlerle öğütülerek elde edilen menengiç yağı, bir kazana alınarak su ve kül suyu çözeltisi ile 12 saat boyunca kaynatılır. En sonunda ise bıttım sabunu kalıplara dökülüp kurutulur ve kullanmaya hazır hale gelir...



Kozmetik Ürünlerdeki Kimyasallar Tehlike Saçıyor

Bıttım sabunu kullanmak, kozmetik ürünlerin insana, hayvanlara ve doğaya verdiği zararları en azından bireysel olarak önlemenizi de sağlıyor. Çünkü zararlı kimyasallar size zarar vermenin yanı sıra çeşitli yollarla suya ve toprağa karışarak doğayı da kirletiyor. Kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri üretilirken çoğu büyük markanın hayvanlar üzerinde deney yaptığı da bilinen bir gerçek… Paraben gibi çok zararlı kimyasallar içeren ürünler kullanmak yerine temiz içerikli, doğal alternatifleri değerlendirebilirsiniz.



