Kimi zaman sokakta kör
bir kedi görürsünüz,
acırsınız ama yürüyüp
gidersiniz. Kimi zaman
üç ayaklı bir köpek
dikkatinizi çeker; belki önüne biraz su
koyarsınız, bir daha da aklınıza gelmez,
siz onu bırakırsınız ama onun gözleri
sizi bırakmaz. Seçimimiz bırakıp gitmek,
kolay olanı yapmaktır çoğu zaman. Zor
olansa, ‘sahip çıkmak’tır… ‘Let’s Adopt!-
Sahip Çıkalım!’
zor ve bir o
kadar da yürek
ısıtan seçimlerin
yapıldığı, hayat
hediyesinin,
ikinci şansların
verildiği bir grup.
Kurucusu sekiz
yıldır İstanbul’da
yaşayan bir
İspanyol, evinde
30 kedisi ve altı
köpeği var. Viktor
Larkhill takma
adıyla Let’s Adopt!
grubunu kuran Ivan Jimenez, zor olan
seçimi çocukluğundan beri yapmış,
yapmaya da devam ediyor. Ona göre,
her hayat ikinci bir şansı hak ediyor ve
her hayat tek tek kurtarılmaya değer. Bu
temel fikirden yola çıkarak Türkiye’de
başlayan grup, şu an dünyanın birçok
yerinde faaliyet gösteriyor ve hayvanların
hayatını kurtarmaya devam ediyor.