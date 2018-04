Biz ‘yaşam hakkı’yız!

Hayat, bize verilen en değerli hediye!

Kimi zaman sokakta kör bir kedi görürsünüz, acırsınız ama yürüyüp gidersiniz. Kimi zaman üç ayaklı bir köpek dikkatinizi çeker; belki önüne biraz su koyarsınız, bir daha da aklınıza gelmez, siz onu bırakırsınız ama onun gözleri sizi bırakmaz. Seçimimiz bırakıp gitmek, kolay olanı yapmaktır çoğu zaman. Zor olansa, ‘sahip çıkmak’tır… ‘Let’s Adopt!- Sahip Çıkalım!’ zor ve bir o kadar da yürek ısıtan seçimlerin yapıldığı, hayat hediyesinin, ikinci şansların verildiği bir grup. Kurucusu sekiz yıldır İstanbul’da yaşayan bir İspanyol, evinde 30 kedisi ve altı köpeği var. Viktor Larkhill takma adıyla Let’s Adopt!

grubunu kuran Ivan Jimenez, zor olan seçimi çocukluğundan beri yapmış, yapmaya da devam ediyor. Ona göre, her hayat ikinci bir şansı hak ediyor ve her hayat tek tek kurtarılmaya değer. Bu temel fikirden yola çıkarak Türkiye’de başlayan grup, şu an dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteriyor ve hayvanların hayatını kurtarmaya devam ediyor.