Kuzey Amerika’da yetişen ve kış aylarında sarı çiçekler açan Hamamelis Virginiana ağacı, FDA (United States Food and Drug Administration/Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından kozmetik etkileri onaylanmış birkaç ağaçtan biri. Cadı fındığı asırlar önce Kızılderililer tarafından kullanılmış. Bu ağacın kabuklarından, köklerinden ya da yapraklarından kaynatılarak elde edilen cadı fındığının antibakteriyel ve antioksidan gücünden pek çok alanda yararlanılıyor.
Hangi amaçla kullanılıyor?
• Yaraları iyileştirmek
• Böcek sokmalarının neden olduğu acıyı gidermek
• Kanamayı durdurmak
• Morarma ve çürükleri iyileştirmek
• Çatlakları gidermek
• Cildi sıkılaştırmak
• Ciltteki yağı dengelemek
• Egzama
• Akne tedavisi
• Güneş yanıklarını iyileştirmek
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