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Son dönemde adını sıkça duyuyoruz. Doğal cilt bakımının favorilerinden olan cadı fındığı, akne tedavisi başta olmak üzere pek çok alanda kullanıldığı için yıldızı hızla yükseliyor.