menu

close

menu

close

menu

close

Bu cadı başka!

Son dönemde adını sıkça duyuyoruz. Doğal cilt bakımının favorilerinden olan cadı fındığı, akne tedavisi başta olmak üzere pek çok alanda kullanıldığı için yıldızı hızla yükseliyor.

Kuzey Amerika’da yetişen ve kış aylarında sarı çiçekler açan Hamamelis Virginiana ağacı, FDA (United States Food and Drug Administration/Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından kozmetik etkileri onaylanmış birkaç ağaçtan biri. Cadı fındığı asırlar önce Kızılderililer tarafından kullanılmış. Bu ağacın kabuklarından, köklerinden ya da yapraklarından kaynatılarak elde edilen cadı fındığının antibakteriyel ve antioksidan gücünden pek çok alanda yararlanılıyor.

Hangi amaçla kullanılıyor?
• Yaraları iyileştirmek
• Böcek sokmalarının neden olduğu acıyı gidermek
• Kanamayı durdurmak
• Morarma ve çürükleri iyileştirmek
• Çatlakları gidermek
• Cildi sıkılaştırmak
• Ciltteki yağı dengelemek
• Egzama
• Akne tedavisi
• Güneş yanıklarını iyileştirmek

Doğadan ilham al fotogaleri için TIKLAYIN

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler