Zeynep Bölükbaşı (29)
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''Dozunda bir kokoşluk hakim ruhuma''
Herhangi
bir 'güzellik sırrım' yok. Süt banyosu yapmam. Düzenli cilt ve vücut
bakımına gitmem. Ancak sağlıklı ve iyi yaşamaya özen gösteririm. Tenimin
hoş kokmasını isterim. Kozmetikteki yenilikleri sıkı takip ederim.
Aynaları severim. Pek çok hemcinsim gibi makyajdan hoşlanmam da
diyemeyeceğim. Kitap okurken sevdiğim kelimelerin ve cümlelerin altını
çizdiğim gibi, makyaj yaparken de hoşuma giden, vurgulamak istediğim
bölümlerin altını çizerim! Dozunda bir kokoşluk hakim ruhuma ve bundan
çok memnunum. Buzun cildi dirileştirdiğine inanırım, yüzüme buzla masaj
yaparım; ayrıca duşta soğuk su her zaman tercihimdir. Diğer
arkadaşlarımın bu kadar çok ürün getirdiğini görünce şaşırdım.
Fotoğraftan, benim yardıma ihtiyacım var, gibi bir sonuç çıkıyor; ama
merak etmeyin, geri kalanlar evde! Benim için vazgeçilmeyecek pek cok
güzellik ürünü var. Olmazsa olmazlarımsa şöyle: Shiseido Pureness
nemlendirici, Skincare göz kremi; La Roche Posay Hydraphase XL;
L'Occitane Eau Essentielle Visage; Chanel Precision Hydramax +;
Dermalogica Daily Microfoliant; Elizabeth Arden Eight Hour Cream; M.A.C
Minted göz kalemi; M.A.C farları ve True Couture ruju; stila lip glaze
strawberry; Guerlain fırçaları ve mavi sürmesi; Terracota No:20; Hypnose
maskara; Diorshow maskara; Body Shop Born Lippy satsuma shimmer lip
balm; Lancome Color Dose Eyes; Body Shop Shimmer Cubes farlar; Bourjois
allık No:55; L'Oréal Jet-Set Shine kırmızı oje; L'Oréal Glam Shine ruj;
Chanel lip gloss; Garnier Fructis şampuan-saç kremi ve maskesi;
Kérastase Vernis Nutri Sculpt. Arkadaşlarımın 'ağır' ve 'seksi' olarak
nitelediği parfümleri kullanırım. Bunlar; Cartier Le Baiser du Dragon,
La Prairie Silver Rain, Dior Addict, Givenchy Very Irresistable ve
Chrisitan Dior Dune.