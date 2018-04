Editörler olarak kendi favori ürünlerimizi sizinle paylaşmak istedik!

Herhangi bir 'güzellik sırrım' yok. Süt banyosu yapmam. Düzenli cilt ve vücut bakımına gitmem. Ancak sağlıklı ve iyi yaşamaya özen gösteririm. Tenimin hoş kokmasını isterim. Kozmetikteki yenilikleri sıkı takip ederim. Aynaları severim. Pek çok hemcinsim gibi makyajdan hoşlanmam da diyemeyeceğim. Kitap okurken sevdiğim kelimelerin ve cümlelerin altını çizdiğim gibi, makyaj yaparken de hoşuma giden, vurgulamak istediğim bölümlerin altını çizerim! Dozunda bir kokoşluk hakim ruhuma ve bundan çok memnunum. Buzun cildi dirileştirdiğine inanırım, yüzüme buzla masaj yaparım; ayrıca duşta soğuk su her zaman tercihimdir. Diğer arkadaşlarımın bu kadar çok ürün getirdiğini görünce şaşırdım. Fotoğraftan, benim yardıma ihtiyacım var, gibi bir sonuç çıkıyor; ama merak etmeyin, geri kalanlar evde! Benim için vazgeçilmeyecek pek cok güzellik ürünü var. Olmazsa olmazlarımsa şöyle: Shiseido Pureness nemlendirici, Skincare göz kremi; La Roche Posay Hydraphase XL; L'Occitane Eau Essentielle Visage; Chanel Precision Hydramax +; Dermalogica Daily Microfoliant; Elizabeth Arden Eight Hour Cream; M.A.C Minted göz kalemi; M.A.C farları ve True Couture ruju; stila lip glaze strawberry; Guerlain fırçaları ve mavi sürmesi; Terracota No:20; Hypnose maskara; Diorshow maskara; Body Shop Born Lippy satsuma shimmer lip balm; Lancome Color Dose Eyes; Body Shop Shimmer Cubes farlar; Bourjois allık No:55; L'Oréal Jet-Set Shine kırmızı oje; L'Oréal Glam Shine ruj; Chanel lip gloss; Garnier Fructis şampuan-saç kremi ve maskesi; Kérastase Vernis Nutri Sculpt. Arkadaşlarımın 'ağır' ve 'seksi' olarak nitelediği parfümleri kullanırım. Bunlar; Cartier Le Baiser du Dragon, La Prairie Silver Rain, Dior Addict, Givenchy Very Irresistable ve Chrisitan Dior Dune.