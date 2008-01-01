Bebek ürünlerini sadece bebeklerin kullanacağını da kim söyledi? Cilde dost bu ürünleri biz de rahatça kullanabiliriz. Nasıl mı? 

Yazı: İpek Koşan

Şampuan

Bebek şampuanları, bebeklerin hassas cildine özel olarak üretildiği için özellikle gözlerini yakmamayı amaçlıyor. İçerisinde alkol bulunmayan bu ürünleri yüz yıkama jeli olarak kullanmaya ne dersiniz? Tabii ki bunu düzenli olarak yapmamalısınız. İhtiyaç duyduğunuz anlarda makyajınızı çıkarırken bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bunun dışında ince telli ve kabarmayan saçlarınız varsa siz de bebek şampuanı kullanarak saçlarınıza bu keyfi yaşatabilirsiniz.





Pudra

Bebek pudraları son zamanlarda bazı anneler tarafından rafa kaldırılsa da önemli anlarda kurtarıcınız olmaya devam ediyor. Peki ya kullandığınız kuru şampuanların içinde de talk pudra olduğunu biliyor muydunuz? Eskiden güzelliğine düşkün anneler, çocukları yıkanamadığında saçlarına pudra sürerek temiz kokmalarını sağlarlarmış. Saçı temizleyen pudra, saça dökülüp karıştırıldığında ve ardından tarandığında hacim kazanıyor. Siz de saçınızın yağlandığını düşündüğünüzde yıkanmaya vakit bulamazsanız pudradan yardım alabilirsiniz. Pudrayı kullanabileceğiniz bir diğer alan da ayaklarınız! Malum yaz geldi ve babetlere geçiş yaptık. Babetlerin içinde terleyen ayaklar, bir süre sonra koku yapabiliyor. Pudra kullanarak bu nemi önlemek mümkün. Kilolardan şikayetçiyseniz bacaklarınız birbirine değdikçe kıvılcım oluşmasına neden oluyorsa o zaman bacaklarınızın iç kısmına da pudra sürerek bunu engelleyebilirsiniz.

Vücut yağı

Banyodan sonra kremlenmek için saatler harcayamadığınız malum. Vücut yağları da bu anlarda devreye giriyor. Banyodan sonra sadece bir dakika ayırarak vücudunuzu nemlendirebilirsiniz. Ama bazen yağınız bitebilir ve durumu kurtarmak için bebek yağlarını kullanabilirsiniz. Hem ferahlayacak hem de verdikleri mis gibi koku sayesinde bebeğinizin kokusunu da teninizde taşımış olacaksınız.





Güneş koruyucusu

Yaz geldi! Güneşten korunmayı daha da bir amaç haline getirmek gerek. 50 faktörlü güneş kremleri bebeklerimiz için çok ideal. Ve tabii ki siz de çocuklar için hazırlanan yüksek koruma faktörlü ürünleri kullanabilirsiniz. Suyla temas ettikçe de kremleri tazelemeyi ihmal etmeyin.





Masaj yağı

İnanılmaz yorgunsunuz... Biraz olsun gevşemeye ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Eşinizden size masaj yapmasını rica etmeye ne dersiniz? Bir de bebeğinizden masaj yağını kullanabilmeniz için izin istemeniz gerek. İşlem tamam! İşte size mis kokulu yumuşacık birkaç dakika... Keyfini çıkarın!

Sabun

İçerisinde bazı kimyasallar olmadığına göre bebek sabunu kullanmak sizi de mutlu edecek. Yalnız sizinkini onunkinden ayrı tutmanız hijyen açısından daha doğru olabilir. Aslında burada durumu biraz terse de çevirebiliriz. Eğer organik ürünler kullanıyorsanız bu kez siz bebeğinizle sabun ve duş jelini paylaşabilirsiniz. Bir de banyo köpükleri var tabii. Onları da ortak kullanıma alabilirsiniz.

Deterjan

Ürünlerin içindeki kimyasal miktarının farkında olmalısınız. Belki de sırf bu yüzden cildinizde alerjik reaksiyon oluşuyor. Bebeğiniz için kullandığınız deterjanı kendi çamaşırlarınızı yıkarken de kullanmaya ne dersiniz? Sağlıklı bir seçim olacağı kesin.





KULLANMAYIN!

Bazı ürünler sadece bebeğinize özel olmalı. Bu ürünleri ortak kullanıma almayın!

• Tırnak makası

• Saç fırçası

• Burun aspiratörü

• Diş fırçası

İLGİNÇ BİR FİKİR

Anne-bebek birlikte bakım konusunu bir anneyle paylaştığımızda, bize bambaşka bir bilgi verdi. Bebek bezlerinin içindeki malzemeyi saksı toprağına yerleştirip çiçeklere koyduğunuzda suyu emiyor ve toprağın uzun süre nemli kalmasını sağlıyormuş. İnternetten bununla ilgili videolar izlemek ve denemek gerek.