Her mevsim cildimizin farklı beklentileri oluşuyor. Temizlik ve nem bunların başında geliyor. Cilt bakımı için temel bilgileri hatırlatmak istedik.

Cilt bakımı trendleriyle ilgili her gün yeni bir gündem oluşuyor ama temelde sağlıklı ve parlak bir cilde ulaşma hedefimizde bir farklılık yok. Cildimiz rutin günlük strese maruz kalıyor ve sayısız araştırma lekesiz, ışıldayan, pürüzsüz ve genç görünen bir cilt için yapılıyor. Yıpranmanın nedeni stres, yeme alışkanlıkları, çevresel kirlilik, sivilceler ve güneş olabiliyor. Bu faktörlerin olumsuz etkilerini azaltmak için bir şeyler yapmak gerek. Şimdi sorunun ne olduğuna ve neler yapılabileceğine daha ayrıntılı bir şekilde göz atalım.







Cildimiz Pürüzlü, Çünkü…

Cilt sağlığı zaman içinde bozuluyor. Güneş ve kirlilik pürüzlere, lekelere, kırışıklıklara, çürüklere ve sarkmaya daha yatkın hale getiriyor. Egzama, balık pulu adı verilen iktiyozis, tavuk derisi olarak da bilinen keratosis pilaris ve sedef gibi hastalıklarla mücadele edenler de kuru ve pürüzlü bir cilde sahip olmakla ilgili şikayetler dile getiriyor. Nem oranı düşük bölgelerde yaşayanlar da cilt sorunlarından şikayetçi. Menopoz öncesinde ve sırasında yaşanan değişimler de cilt pürüzlerinde artışa neden olabiliyor.



Vücudumuz zaman içinde daha genç görünmemizi sağlayan bileşenleri daha az üretiyor. Kollajen proteini bu noktada önemli rol oynuyor. Menopoz döneminde kollajen kaybı yaklaşık yüzde 50’lere varıyor. Ölü ve sert cilt hücrelerinin birikmesi de cilt dokusuna ve görünümüne zarar veriyor. Cildin sert ve kuru görünmesinin en bilinen nedenlerinden biri eksikliği.









İyi Bir Cilt Mümkün

Öncelikle abur cuburun hayatımızdan tamamen çıkması gerekiyor. İşlenmiş gıdalar, alkol ve zararlı karbonhidratlar iyi bakterileri yok etme gücüne sahip. Dolayısıyla hayatınıza meyve ve sebze, daha fazla vitamin, antioksidan ve omega-3 dahil etmeye odaklanmalısınız. A ve C vitaminleri ve çinko, cilt onarımında ve sağlığında önemli rol oynuyor. Çoğu meyve ve sebze ilk ikisini içeriyor, çinko ise özellikle et yemeyenler ve çok az tüketenler için nitelikli bitter çikolata sayesinde keyifle alınabiliyor. Stres ve düzenli uykunun da cilt sağlığına önemli etkileri var. Uyku ve dinlenme, göz altı morluklarını ve yorgunluk görüntülerini ortadan kaldırıyor. Yani, boşuna güzellik uykusu denilmiyor. Cilt ve genel vücut sağlığı için yedi sekiz saat kaliteli uykudan taviz verilmemesi gerekiyor. Evet, iyi besleniyorsunuz ve uyku saatleri konusunda hiçbir sorun yok gibi görünüyor ancak spora hayatınızda yer yoksa durum biraz zorlaşıyor. Yüze kan pompalanmasını sağlayan, iltihabı azaltan, cilt için önemli hormonları düzenleyen ve serbest radikal hasarını önleyen spor, ayrıca ter yoluyla gözenek temizliği yapmanın en sağlıklı yolu.









En Önemli Konu: Nem

Cildinizin sebum üretimini dengelemek, dökülmeyi ve lekeleri önlemek için nemlendirme çok önemli bir işlem. Bunun için de doğru malzeme seçmek gerekiyor. Yeni bir şey denemeden önce sivilce, kahverengi lekeler ve egzama gibi özel durumlar için özel bir çözüm gerekebileceğini ve doktor kontrolünde olmanız gerektiğini unutmayın. Yanlış nemlendiriciyi seçmek, cildinizin daha farklı sorunlar yaşamasına ne neden olabilir. Özel bir cilt sorununuz varsa önce bir dermatoloğa danışmalı ve doğru ürün için öneri desteği almalısınız. Ancak sorun ne olursa olsun günde iki litre su içmeyi cildiniz için de atlamamalı, hücrelerinize nem desteğini önce siz vermelisiniz. Günde en az toplam beş porsiyon meyve ya da sebze yemenin ve su içmenin cildinize olumlu etkilerini siz de kısa zaman içinde göreceksiniz. Haftada bir cilt tipinize uygun bir peeling kullanır, cildinizin bağ dokularını oluşturan kollajen ve elastini yok eden güneşin olumsuz etkilerinden de korunursanız her şey yolunda gidecektir.









