Cildimizi zayıflatan faktörler

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Alkol, sigara, uykusuzluk, stres... Bunlar cildi olumsuz etkileyen faktörlerden sadece en bilinenleri. Dermatoloji Uzmanı Dr. Gül Yıldırım, bu can sıkıcı etkileri kısmen de olsa bertaraf etmek için yapılabilecekleri anlatıyor.

Genetik faktörler kadar sigara ve alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıklar ve uykusuzluk, stres gibi durumlar cildimizi olumsuz etkiliyor. Alkol yararlı bir besin içermediği gibi vücuttaki faydalı besin öğelerinin kaybına neden oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki yılda 40 paket sigara içenlerin cildi içmeyenlere göre dört kat fazla kırışıklığa sahip. Stres cilt hastalıklarını alevlendirirken, uykusuzluk çekenlerde büyüme hormonu yetirince aktive olamadığı için, vücut dinlenme ve onarım sürecini tamamlayamıyor..



Alkol, nemi ve vitamini yok ediyor

Alkol tüketiminin vücutta oluşturduğu zararlı etkiler sıklık ve miktara göre değişiyor. İçerisinde vücut için faydalı olabilecek hiçbir besin içermiyor. Dolayısıyla aldığımız her gram alkol bize direkt kalori ve zararlı etki olarak geri dönüyor. Bununla da kalmayarak A, B1, B2, B6, C vitamini ve folik asidin emilimini bozarak ve faydalı besin öğelerinin kaybına yol açarak dengemizi bozuyor. Aşırı alkol tüketiminde klinik belirtiler ortaya çıkar. Eksikliklerinde sinir sistemi, kas iskelet sistemi ile ilgili belirtilerin yanında, egzama, ağız kenarlarında kızarıklık ve çatlamalar, ciltte kaşıntılar, dil ve dudaklarda iltihaplanmalar görülebilir. Alkol damarlarda genişletici etki yaratır. Yüzde damarlanma artışına bağlı olarak kırmızı yüz görüntüsü ortaya çıkar. Ayrıca, vücutta su kaybına neden olarak vücutta sıvı dengesini bozar. Su kaybına bağlı derinin kuruması, toksinlerin atılamamasına bağlı olarak da ciltte mat görünüm ve kırışıklıkların belirginleşmesi gözlenir. Cilt yaşlanması iç organ yaşlanması ile paralellik gösterdiğinden ciltte erken yaşlanma belirtileri beklenilen bir etki. Alkol aldığınızda bol su ve vitamin takviyesini ihmal etmemek gerekir.



