Cildinizi korumak ve genç kalmasını sağlamak için sadece doğrudan
cildinize uyguladığınız kozmetiklerden kazandığınız destek çoğu kez
yeterli olmaz. Genetik yapınız ve kodlarınız; beslenmeniz, fiziksel
aktivite düzeyiniz, uykunuz, stresiniz, sigara ve alkol kullanımınız
gibi pek çok değişken cildinizi etkilemektedir. Erken yaşlarda yaşam
tarzınızda yapacağınız olumlu ve akılcı değişiklikler cilt hücrelerinizi
korumada size yardımcıdır. Eğer kozmetik ürünlerine yatırdığınız
paraların boşa gitmesini istemiyor, daha geç ve genç yaşlanan, sağlıklı,
pürüzsüz ve sıkı bir cilt arzuluyorsanız; cildinizi bilinçli bir
şekilde yaşlanmanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı hazırlamak için,
sadece doğrudan cildinize uygulayacağınız koruyucu ve iyileştirici
ürünlerle (kozmofarmasötikler) yetinmemelisiniz. Siz de,
"Nutri-kozmetik"lerden yararlanmayı düşünmelisiniz. Bu yazı sizi cilt
dostlarınız nutri-kozmetiklerle tanıştıracak bir dizinin ilk bölümü!
Eğer daha geç yaşlanmak istiyorsanız ve yaşlandıkça güzelleşen,
düzgünleşen, sevimli, anlamlı, hoş bir cilde sahip olmakta kararlı
iseniz... Bu genç ve sağlıklı yüzün sadece size ait olmasını, sizi
hatırlatıp, sizi anlatmasını, o "ikinci el ve fotokopi güzellikler"den
biri olmamasını arzuluyorsanız bu diziyi daha dikkatli okumalısınız.