Doğru zamanda, doğru ürünlerle yaşlanmaya "dur" demenin yolları...

Cildinizi korumak ve genç kalmasını sağlamak için sadece doğrudan cildinize uyguladığınız kozmetiklerden kazandığınız destek çoğu kez yeterli olmaz. Genetik yapınız ve kodlarınız; beslenmeniz, fiziksel aktivite düzeyiniz, uykunuz, stresiniz, sigara ve alkol kullanımınız gibi pek çok değişken cildinizi etkilemektedir. Erken yaşlarda yaşam tarzınızda yapacağınız olumlu ve akılcı değişiklikler cilt hücrelerinizi korumada size yardımcıdır. Eğer kozmetik ürünlerine yatırdığınız paraların boşa gitmesini istemiyor, daha geç ve genç yaşlanan, sağlıklı, pürüzsüz ve sıkı bir cilt arzuluyorsanız; cildinizi bilinçli bir şekilde yaşlanmanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı hazırlamak için, sadece doğrudan cildinize uygulayacağınız koruyucu ve iyileştirici ürünlerle (kozmofarmasötikler) yetinmemelisiniz. Siz de, "Nutri-kozmetik"lerden yararlanmayı düşünmelisiniz. Bu yazı sizi cilt dostlarınız nutri-kozmetiklerle tanıştıracak bir dizinin ilk bölümü! Eğer daha geç yaşlanmak istiyorsanız ve yaşlandıkça güzelleşen, düzgünleşen, sevimli, anlamlı, hoş bir cilde sahip olmakta kararlı iseniz... Bu genç ve sağlıklı yüzün sadece size ait olmasını, sizi hatırlatıp, sizi anlatmasını, o "ikinci el ve fotokopi güzellikler"den biri olmamasını arzuluyorsanız bu diziyi daha dikkatli okumalısınız.



