Cildiniz alarm veriyor!

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Hava kirliliği, stres, trafik, yorgunluk, uykusuzluk… Cildiniz şehir hayatının yıkıcı etkilerine maruz kalıyorsa, biraz durun. Önlem zamanı gelmiş olabilir.

Yazı: Gülru İncu



Doğayla iç içe bir hayat yaşıyorsanız, temiz havanın cildinize etkilerini gözle görülür şekilde fark edersiniz. Tam tersi, şehirde yaşıyorsanız cildiniz de tıpkı psikolojiniz gibi hava kirliliği ve stresin yıkıcı izlerinden nasibine düşeni alır. Günden güne ışıltısını ve canlılığını yitirir. Aslında cildimiz aynı bir turnusol kağıdı gibi yaşadığımız hayatın bir aynası. Ama paniğe kapılmayın. Cildinizin kaybettiği enerjiyi geri kazanmasının yolları var.





