Uzun yıllardır, foto yaşlanma, hormonal yaşlanma ve kronolojik yaşlanma üzerine yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar, aslında pek çok kadının gerçek cilt yaşında olmadığı sonucuna vardılar. 18-70 yaş arasındaki kadınlar arasında yapılan testler, cildimizde oluşan ince çizgi ve kırışıklıkların farklı nedenlere bağlı olduğunu gösteriyor. Ciltte kolajen ve elastin eksikliğine ve mimiklerimize bağlı olarak ortaya çıkaran ilk çizgiler, genelde alın bölgesinde başlıyor. 30?lu yaşlardan itibaren tanıştığımız göz altı çizgileri, onu izleyen dudak çevresi kırışıklıkları ve boyun bölgesinde meydana gelen sarkmalar özellikle 50 yaş ve üzerindeki kadınların kabusu olarak hayatımıza giriyor. Cildi üç farklı bölümde inceleyen uzmanlar, her bölgede meydana gelen çizgi, boşalma ve sarkmalar için farklı yöntemler öneriyorlar. Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı estetik ve plastik cerrahide, daha genç ve gerginbir cilt yaratmak için cildin dolgu, yağ transplantasyonu, dermabrazyon gibi ihtiyaçlarını bilimsel olarak belirleyen detaylı bir analiz yapmak şart.

Cildinizin gerçek yaşı ne?

Kronolojik yaşlanma, hormonal etkenler, güneş, genetik faktörler ya da stres, bizleri erken yaşta cildimizde kendini göstermeye başlayan çizgilerle tanıştırıyor. Burada önemli olan, yüzyüze kalacağımız risk faktörlerini belirlemek ve bu riskleri en aza indirmek için önem almak. Onu oluşturan milyarlarca hücrenin nasıl yaşaması, davranması ve hareket etmesi gerektiğine karar veren cilt, 30'lu yaşlardan itibaren yorulmaya, dış etkenlerden ve stresten daha fazla etkilenmeye başlıyor. Buna beslenme alışkanlıkları ve güneşte kalma süresi de eklenince cildin kendini yenileme süreci yavaşlıyor ve ince çizgiler belirmeye başlıyor.

Dr. Özlem Su, Vichy Uzman Dermatoloğu Genetik yapı ve sigara, aşırı alkol tüketimi, yetersiz beslenme, güneş, stres gibi dış sebepler yaşlanmayı oluşturan faktörler. Genetik yapımızı değiştiremeyeceğimize göre eğer erken yaşlanma sürecine girmek istemiyorsak, tüm bu saydığımız dış faktörlerden uzak durmalı ve öncelikle cildimizi güneşin zararlı ışınlarından korumalıyız. Ayrıca bu faktörlerin dışında, mimikler sonucunda ortaya çıkan kasılmalara ve yerçekimine bağlı olarak beliren çizgi ve kırışıklıklarla karakterize mekanik yaşlanma sürecini durdurabiliriz. Yakın zamanda geliştirilen "Adenoxine" aktif maddesi sayesinde, kırışıklıklar gözle görülür bir şekilde azalabiliyor. Özellikle A vimini türevi (retinoidler) ve C vitamini içeren bakım ürünleri kırışıklıkları önlemede son derece etkili. Bunun dışında cilt tipinize uygun bir nemlendirici ürün ve kullandığınız haftalık bakımlarla bu ürünlerin etkisini artırabilirsiniz. Antioksidanlar yaşlanmaya neden olan serbest radikalleri nötralize eden en etkili silahımız. Güçlü antioksidanlar olarak gösterilen vitamin C ve E, yeşil çay, selenyumu yaşantınızdan eksik etmeyin. Gelecekte ise daha genç bir görünüme sahip olmak için peeling, çeşitli dolgu maddeleri, dermabrazyon, lazer ve plastik cerrahi yöntemlerinden kendiniz için en uygun olanı deneyebilirsiniz.



Yeni gençlik formülleri

Zamana karşı koyamayan cildimiz gerçekten ne durumda? Bugün gelişen teknoloji ve yeni estetik müdahaleler sayesinde uzmanlar cildin gerçek yaşını tam olarak tespit edip, her bölgesi için farklı bir hareket planı belirliyor. Bunun nedeni ise evrensel güzellik anlaşına göre hareket edip, objektif bir bakış açısıyla kendilerini genç ve güzel hissetmek isteyen kadınları bu hayallerini en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek. Son yıllarda estetik cerrahide yaşanan gelişmeler, doğru zamanda, doğru hareket edildiği taktirde kadınlara sonsuz gençliğin artık bir hayal olmaktan çıktığını müjdeliyor.