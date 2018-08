Yediklerinizin ve içtiklerinizin doğal olmasına özen gösteriyor, yaşamınızda her türlü "doğallığın" peşinden gidiyorsanız, kişisel bakımınızda da doğal nemlendiricilere yer açın!

Yazı: Elif Gürsoy



Ne yersek oyuz... Ve ne kadar su içebilirsek de o kadar nemlenmiş bir cilde sahip oluyorsunuz. Büyük bir kısmı sudan oluşan bedenimiz, suya hiçbir zaman hayır demeyecek, cildimiz ise sürekli olarak nem ihtiyacı duymaya devam edecek. Hepimizin de bildiği gibi yaşam kaynağımız su, en iyi nemlendirme kaynaklarından biri. Ancak suya ek olarak, nemlendirme konusunda iddialı birkaç besinden de söz etmek isteriz. Cildinizi ister içerden ister dışardan maske uygulayarak nemlendirmenize yardımcı olacak besinleri tanımaya hazır mısınız?





Zeytinyağı

Cildi nemlendirmeye yardımcı en iyi kaynaklardan biri olan zeytinyağı, özellikle kuru ciltlerin yumuşamasında büyük katkı sağlıyor. Cildi besleyen yağ asitleri açısından zengin zeytinyağı, tam anlamıyla bir E vitamini deposu. E vitamini; cildin yaşlanmasından sorumlu serbest radikallere karşı savaşarak, cilt yapısını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Zeytinyağını gündelik yaşantınızda salata ve benzeri yiyeceklerin içinde tüketebileceğiniz gibi, cildinize uyguladığınız nem maskelerine de dahil ederek etkiyi fazlalaştırabilirsiniz. Maske olmadan yalnızca zeytinyağını uygulamak isterseniz; kullanacağınız kadarını hafif ateşte ısıtarak, ılık haldeyken direkt temizlenmiş cildinize sürebilirsiniz.





Bal

Cilt maskelerinin baştacı bal! Neredeyse cilde iyi gelecek her maskenin içeriğinde karşılaştığımız bal, vitamin ve minerallerden zengin yapısıyla dikkat çekiyor. Nemlendirici özelliğinin yanı sıra, ciltteki kuruluğu gidermesi, lekeleri azaltması ve akne oluşumuna karşı gelmesiyle de biliniyor. Doğal antibiyotikli ve anti-inflamatuarlı yapısıyla, cildi iyileştirici etkiye sahip. Özellikle ufak kesik ya da yaralanmalarda sürüldüğünde, mikrop öldürücü görevi görerek enfeksiyon riskini azaltıyor.







Gül suyu

Saf ve katkısız gül suyu, en popüler doğal nemlendiricilerden biri. Özellikle gülden gelen hoş kokusuyla, sıkça kullanılanlar arasında. Her cilt tipine uygulanabilecek gül suyu, cildi yatıştırıcı özelliğe sahip. Hassas ciltlerde oluşan kızarıklıkları gideriyor, cildin derinlemesine temizlenmesine yardımcı oluyor. Tıkanmış ve nefes almakta zorlanan ciltlerde arınmayı sağlıyor. Her gün yüzünüzü bir pamuk yardımıyla gül suyu ile temizleyerek, olduğundan daha yumuşak ve temiz bir cilde sahip olabilirsiniz.





Yoğurt

B2, B12, B5 vitaminleri ile kalsiyum ve laktik asit konusunda iddialı bir duruşa sahip yoğurdun antibakteriyel özelliği var. Aynı zamanda ciltteki tahrişi onararak, gözenekleri yenileyip temizliyor. Akne, egzama ve benzeri rahatsızlıkların belirtilerini hafifletmeye yardımcı oluyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller, hücre yenilenmesini gerekli ortamı sağlıyor. Pürüzsüzleştirip, aydınlatıyor.