Yazdan kalma izleri silme zamanı!

Cildimizi mutlaka düzenli olarak temizlemek ve makyajla uyumamak olmazsa olmazımız.

Cildimizi uyarmak için, her gün günde üç defa parmak darbeleri ile mikrodolaşım yaptırmak ve haftalık peeling'ler ile ölü deriden arındırmak cildimizin yenilenmesi açısından çok önemli

Nemlendirici özellikli güneş koruyucu kremleri özellikle makyaj yapmadan önce cilde uygulamak cildimizi kötü etkilere karşı korumak için şart. Küçük bir uyarı da kullandığımız makyaj ürünleri için, doğal ve mineral bazlı ürünler kullanılmalı!

Cildimizde gözeneklerin açık kalması için fondöten ve pudra kullanımını en aza indirmek gerekiyor.

Bronzlaşmayı kim istemez, ancak bronzlaşmanın yaşlandırıcı etkisini de unutmamak gerek. Otobronzan sistemler daha çok tercih edilmeli.

Ayrıca detoks ve şok zayıflama programlarında cildin de şok olabileceğini ve sarkmalar, bağ dokusunda bozulmalar olabileceğini unutmamak gerek.





Yaz boyunca kendimizi güneşin kollarına bıraktık! Sonbahar gelip de gerçek rengimiz günışığına çıkmaya başlayınca, aslında bronzlaştıkça mutlu olduğumuz yazdan kalma günlerden cildimize miras kalan hasarlar ile yüzleşmek zorunda kaldık. Makyaj, güneş ve ciltte meydana gelen kuruluklar, kahverengi lekeler ile başımızın dertte olduğu bu günlerdeönemli olan cildimizi eski sağlığına kavuşturmak için doğru adımları atabilmek.Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Şengör, yaz sonunda cildimiz için yapılması gereken ilk şeyin; iyi bir cilt temizliği olduğunu söylüyor. Ölü deriden arındırmak ve cildi daha korunaklı bir hale getirmek için haftada bir kez evde uygun bir ürünle mekanik (pütürlü) peeling yapılmasının çok yararlı olacağını ekliyor. “Cildimizi sonbahar, kış ve daha ışıksız ve soğuk günlere hazırlamak için ilk adım peeling’lerin çeşitlerini iyi belirlemek. Vücut için kahverengi şekerden oluşan hafif yağlı ama arındırıcı mekanik peeling’lerle aynı zamanda sırttaki siyah noktaların temizliği de yapılabilir. Yüz içinse fitik asit, glikolik asit, laktik asit peeling’lerle yumuşak bir arınma yapılabilir, ancak lekeler varsa daha ileri peeling’ler uygulanabilir.” Dr Betül Şengör, peeling’in ardından cildinize uygun ev bakım ürünleriyle bu etkinin süresinin uzatılabileceğini söylüyor. “Bu ürünler arasında özellikle akşamları retinoik asit içerikli ürünler ve beraberinde leke önleyici ürünler, gündüzleri ise C vitamini içerikli ürünler ve güneş koruyucular olmazsa olmazlardan.” Uzmanlar tüm bu işlemlerden sonra cildin dolaşımını düzenlemenin ve cildi canlandırmanın çok önemli olduğunu vurguluyor. Cildi canlandırmak için IPL, Led terapigibi yöntemler öneriliyor. Vitamin ve hyaluronik asit enjeksiyonları ile cilt derinlemesine nemleniyor ve besleniyor. Kurumuş, güneşin etkisiyle gerçek rengini kaybetmiş ciltlerde her yaşa uygun farklı kokteyller de yaratılabiliyor. Estetik dermatolojide ise yüzün bölgesine ve sorununa göre uygulamalar gerçekleştiriyor. Örneğin bütün yaz kaşlarını çatmış veya göz çevresini kırıştırmış olan kişilere kas gevşetici bir ilaç olan botulinum toksin enjeksiyonu uygulanırken yüzün orta hattında çökmeler veya derin nem kayıpları varsa hyaluronik asit dolgular ve vitamin enjeksiyonları uygulanıyor.Kimyasal peeling tedavilerinde amaç, ciltteki renk farklılıklarını gidermek ve cildi canlı hale getirmek. Bu amaçla cilde kimyasal maddeler uygulanıyor. Kullanılan ajanlara göre, yüzeysel, orta ve derin peeling olarak ayırmak mümkün. Açık tenli kişilerde daha iyi sonuçlar alındığı gibi koyu tenli kişilerde uygulanması halinde lekenin daha da koyulaşma riski de bulunuyor. Bu yüzden mutlaka dermatologlar tarafından uygulanması gerekiyor.Sık kullanım alanları siğil ve nasır tedavisi olan kiyoterapi, leke tedavilerinde de kullanılıyor. Uygulamada sıvı nitrojen kullanılıyor. İşlemden sonra o bölgede kızarıklık, zaman içerisinde lekede koyulaşma, kabuk bağlama, sonrasında kabuğun düşmesi ile lekenin renginde açılma gözleniyor.Intenre Pulsed Light kısaca IPL (lazer değil, yoğunlaştırılmış ışık sistemi), Q-swiched lazerler ve fraksiyonel lazerler bu amaçla kullanılabilecek lazerlerdir. Fakat hasta seçimi iyi yapılmazsa lekelerde artış veya iyileşen lekenin daha belirgin halde geriye dönmesi görülebilir.Leke tedavisinde güneşten korunmak esastır. Yaz aylarında en az 30 faktörlü güneş kremi, dışarı çıkmadan 30 dakika önce sürülür ve güneşin aktif olduğu saat 10:00 ile 17:00 arasında iki saatte bir tekrar edilir. Kışın da koruyucu güneş kremi kullanmak cildinizin korunması açısından büyük bir önem taşır.