Güçlü içerikleriyle cildin yenilenmesine yardımcı olan ürünlerle cildinizi kışa hazırlayın.

Gece gündüz onarım

Güneş ve deniz sonrası gözeneklerin tıkanması ile oluşabilecek aknelere ve tüm cilt pürüzlerine karşı, 24 saat yüksek konsantreli bakım sağlayan Lierac Sebologie Double Concentrate; yağlanma, parlama, geniş ve belirgin gözenekler, akne gibi pürüzlerine savaş açıyor. Cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olan gündüz konsantresi, sebum üretimini azaltıyor ve antibakteriyel etkisi ile anında matlık sağlıyor. Gece kullanımında yoğun bir tedavi uygulayan serum, glikolik asit ile ölü hücreleri ortadan kaldırarak cildin yenilenmesine ve derinlemesine temizlenmesine yardımcı oluyor.





Lierac Sebologie Double Concentrate 379 TL



Kadife çiçeği gücü

Kiehl’s, Calendula ailesine yeni katılan nemlendiricisi Calendula Serum-Infused Water Cream ile cildi kışa hazırlıyor. Mikronize edilmiş kadife çiçeği yapraklarından oluşan ürün, özellikle ince çizgiler, cilt kuruluğu ve matlığı, ciltteki pürüzlerle mücadele ediyor. Cilde uygulandığı andan itibaren; yüzlerce kadife çiçeği yaprağını ve kadife çiçeği özünü barından serum yapı, doğrudan ciltle temasa geçiyor.





Kiehl’s Calendula Serum-Infused Water Cream 289 TL



Leke savaşı

Cilt lekelerine karşı savaş açan, Skin Ceuticals Discoloration Defense Serum, özellikle UV ışınlarına maruz kalmış, reçete ilaç kullanımı ve medikal uygulamalar sonucu melanin üretimi tetiklenmiş ciltler için sahnede... İçeriğinde yüzde 1.8 traneksamik asit, yüzde beş niasinamid ve yüzde 5 Hepes bulunan serum, klinik çalışmalarla leke izlerine karşı düzeltici etki sunuyor.





Skin Ceuticals Discoloration Defense Serum 690 TL



Gün boyu nemli

CeraVe gün boyu nemlendirici gücü olan yoğun kıvamda bir nemlendirici. Cilt için gerekli üç temel ögeyi içeriyor; seramid, hyalüronik asit ve gliserin. Cildi nemlendirmeye ve koruyucu bariyerinin onarılmasına yardımcı olan ürünün kontrollü salınım teknolojisi sayesinde, nemlendirme etkisi gün boyu devam ediyor. Nem sorunu yaşayanlar için özel olarak yaratılmış.





Cerave Nemlendirici Krem 19.90 TL



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