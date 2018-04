Elele editörleri olarak, Yeni AVON Nutra Efects serisinden Micellar Temizleme Suyu ve Onarıcı Temizleme Sütü'nü bir hafta boyunca denedik. İşte izlenimlerimiz...

Makyajı pratik ve hızlı bir şekilde çıkarması, cildi rahatlatması ve sonrasında yüzde yapışkan bir his bırakmaması temizleme ürünlerinde aradığımız olmazsa olmazlar!Bir hafta boyunca denediğimiz AVON Nutra Effects Micellar Tüm Cilt Tipleri İçin Temizleme Suyu ve AVON Nutra Effects Normal ve Kuru Ciltler İçin Onarıcı Temizleme Sütü, tüm bu özellikleri bir arada sunuyor. Micellar Temizleme Suyu, miseller molekülerinin mıknatıs etkisi ile baskı uygulamaya gerek olmaksızın makyaj çıkarma işlemini pratik bir hale getiriyor. Onarıcı temizleme sütü ise fazla yağı gideriyor, cildin onarılmasına ve rahatlamasına yardımcı oluyor.Hepimizin çok iyi bildiği gibi kusursuz güzelliğin ilk adımı cilt temizliği. Tüm gün kirli hava, klima ve yanlış beslenmeden dolayı yıpranan, kirlenen ve sivilcelenmeye müsait hale gelen cildimizin tek ihtiyacı doğru ve bilinçli yapılan temizlik. AVON Nutra Effects Micellar Tüm Cilt Tipleri İçin Temizleme Suyu, misel solüsyonlardan beklediğiniz her şeyi A'dan Z'ye karşılıyor. Alerjik ciltlerin bile rahatlıkla kullanabileceği bu temizleme suyu, özellikle kızarıklık, kuruluk ya da pul pul dökülme gibi sıkıntılar yaşayan hassas ciltler için de uygun. AVON Nutra Effects Normal ve Kuru Ciltler İçin Onarıcı Temizleme Sütüise benim gibi hassas bir cilde sahip olanların rahatça kullanacağı ürünlerden. Çünkütemizleme sonrası yaşanan kuruma ve gerginliği hissettirmiyor. Cildi yumuşacık yapıyor, hoş kokusuyla da rahatlatıyor.Cildimiz için en gerekli olan fakat kendi adıma en çok üşendiğim konulardan biri de temizlik olmuştur. Her zaman basit ve kolay çözümleri tercih ediyorum bu nedenle de AVON Nutra Effects Micellar Tüm Cilt Tipleri İçin Temizleme Suyu'nu çok sevdim. Ürünün en sevdiğim yanı ise hem cildime ferahlık vermesi hem de kullanım sonrası cildimin temizlendiğini hissetmem oldu. Çünkü birçok ürün cildi temizledikten sonra da temiz hissini nedense veremiyor. AVON Nutra Effects Normal ve Kuru Ciltler İçin Onarıcı Temizleme Sütü ise benim için hayat kurtarıcı oldu çünkü kuru bir cildi temizledikten sonraki o gerilme hissini ancak yaşayan bilir. Bu ürün cildi temizlerken pamuk gibi yumuşacık bir his de veriyor. Cildimi temizledikten sonra çoğu zaman nemlendirici sürme gereksinim bile olmuyor. Bu ürünlere o kadar bağlandım ki; gittiğim her yere yanımda götürüyorum.AVON Nutra Effects Micellar Tüm Cilt Tipleri İçin Temizleme Suyu'nu çok beğendim. Hassas ve alerjik bir cilde sahibim. Bundan dolayı daha fazla önem göstermeye çalışıyorum. Benim cildime çok iyi geldi. AVON Nutra Effects Normal ve Kuru Ciltler İçin Onarıcı Temizleme Sütü'nün de kullanımı oldukça rahat. Ciltte ferah bir his bırakıyor. Özellikle hassas ciltler için tavsiye ederim.AVON Nutra Effects Micellar Tüm Cilt Tipleri İçin Temizleme Suyu'nu denedim ve çok memnun kaldım. Makyajı hem pratik bir şekilde temizliyor hem de ferahlık ve temizlik hissi veriyor. Durulama gerektirmemesi de bir diğer artısı! Paraben ve boya içermeyen AVON Nutra Effects Normal ve Kuru Ciltler İçin Onarıcı Temizleme Sütü de alerjik ve hassas ciltler için uygun.