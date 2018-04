Doğal yöntemlerle sağlıklı bir cilde kavuşmak mümkün! Evde cilt bakımı bitkisel maskeler ile doğal yoldan kolaylıkla yapılabilir. Peki sağlıklı bir cilt için doğal cilt bakımları yöntemleri nelerdir?

Yorgunluk, stres, uykusuzluk, ergenlik dönemi, çok kuru ya da çok yağlı cilt tipi gibi problemler sonucu cildiniz zamanla sağlıksız görünen bir hal alabilir. Canlı, parlak ve pürüzsüz görünen sağlıklı bir cilde kavuşmak için pahalı cilt bakım ürünleri kullanmak, güzellik merkezlerine yüksek ücretler ödemek zorunda değilsiniz. Evde çeşitli bitkisel malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız doğal kürlerle, cilt bakımları rutininizi kendiniz oluşturabilirsiniz.



Cilt bakımı yöntemleri nelerdir?

Cilt, zaman içinde sıkılığını ve parlaklığını kaybedebilir.Yüz bölgesinde çeşitli deformasyonlar oluşmaya başlayabilir. Özellikle kadınlar için can sıkıcı olan bu durumu, cilt bakımları uygulayarak belli bir oranda durdurmak ve oluşumunu yavaşlatmak mümkün. Her cilt tipi ve her cilt sorunu için uygulayabileceğiniz farklı cilt bakımları, cildi dış etkenlerden korumaya yardımcı olurken, ışıltısını yeniden kazanmasını sağlar.

Cilt bakımları konusunda, ilerleyen teknolojik olanaklarla birlikte geliştirilmiş pek çok farklı yöntem bulunur. Bu teknolojik olanakların arasında ışın ve ışık tedavisi, lazer tedavisi, dolgu ve enjeksiyonlarla yapılan işlemler, anti-aging bakımları, mikrodermabrazyon, akapunktur, antioksidan maskeler ve oksijen bakımı gibi seçenekler yer alır. Bu işlemlerin kalıcılık süreleri çok uzun ömürlü değildir. Daha uzun süreli etki yakalamak adına profesyonel cilt bakım ürünleri ile desteklemek gerekir. Çeşitli güzellik ve bakım salonları ile cilt bakımı dermatolog hizmeti veren sağlık kuruluşlarında yaptırabileceğiniz bu yöntemlerin yanı sıra, evde kendi imkanlarınızla rahatlıkla uygulayabileceğiniz cilt bakımları da mevcuttur. Doğallıktan yana kişiler tarafından çok tercih edilen bitkisel kürler ve maskeler düzenli uygulandığında ciddi anlamda olumlu sonuçlar verir. Doğadan gelen mucize ile cilt sağlığınızı koruyabilir ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.



Cilt bakımı kuru ciltler için nasıl olmalı?

Kuru bir cilde sahipseniz, cilt bakımları uygularken dikkatli davranmanız gerekebilir. Kuru cilt, diğer cilt tiplerine göre daha hassas olduğundanolumsuz reaksiyonlarla karşılaşmamak adına bazı noktalara dikkat edilmelidir.

Öncelikli olarak kuru ciltleri mevsimsel koşullara karşı koruyacak önlemler almalısınız. Kış mevsimlerinde evlerde kullanılan çeşitli ısıtıcılar, havadaki nemi buharlaştırıp kuru bir hava oluşumuna sebebiyet verir. Kışın evlerinizi ısıtırken, odalarınızın herhangi uygun bir köşesine oda nemlendirici yerleştirerek havanın kurumasını önleyebilirsiniz. Böylelikle kuru özelliğe sahip cildinizin hava koşullarından olumsuz etkilenmesinin önüne geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra cilt kuruluğunun artmasına sebep olacak alkol içerikli kozmetik ürünleri, pudralar ve beyazlatıcılardan uzak durmak gerekir.

Kuru cilt tipine sahip iseniz, yüz yıkama işleminizi serin veya oda sıcaklığındaki su ile yapmalısınız. Sıcak su kuru ciltleri olumsuz etkileyebilir ve pul pul bir cilt görünümüne sebep olabilir. Yüzünüzü yıkadıktan sonra mutlaka uygun bir nemlendirici ile nemlendirmeniz gerekir. Cilt kuruluğunuz çok fazla ise, badem yağı ve zeytin yağı gibi bitkisel yağlarla masaj yaparak nemlendirmeyi deneyebilirsiniz. Yüzünüzü temizlerken belli aralıklarla toz şeker ile nazikçe ovalayarak hem peeling etkisi yaratıp hem de cildinizin direncini arttırabilirsiniz.



Ünlülerin cilt bakımları hakkında püf noktalar…

Her zaman kusursuz görünmek zorunda olan ünlülerin nasıl cilt bakımları uyguladıkları her zaman merak konusu olmuştur. O halde ünlü isimlerin cilt bakımı sırları hakkında birkaç tüyo verelim...

Ünlü model Didem Soydan, çok kuru bir cildi olduğundan yüzüne düzenli olarak kayısı çekirdeği yağı sürdüğünü, gün içinde cildini maden suyu ile nemlendirdiğini, aklına geldikçe gül suyu ile tampon yaptığını biliyor muydunuz? Gün içinde bol bol su içmeye de dikkat eden ünlü modelin cilt bakımı sırlarını kuru ciltlerinize uygulayarak bakımınızı yapabilirsiniz.

Yıllardır moda sektöründe yer alan ünlü isim Tülin Şahin'in evde kendi yaptığı doğal maskeler içinde favori olanı, muz ve elma rendesi ile balı karıştırdığı canlandırıcı yüz maskesi.

İngiliz model Kate Moss'un cildini gergin ve canlı tutmak için bir kabın içini, buz, soğuk su ve doğranmış salatalıkla doldurup yüzünü tutabildiği kadar bu kabın içinde tutarak bakım uyguladığını biliyor muydunuz? Kate Moss'un cilt bakımı rutinini uygulayarak yüzünüzdeki şişkinlikleri azaltıp daha gergin bir cilde sahip olabilirsiniz.



Cilt bakımları doğal yöntemleri nelerdir?

İyi bir cilt bakımı uygulamak ve sağlıklı bir cilde kavuşmak için illa ki yüksek ücretler ödeyerek güzellik salonlarına gitmenize gerek olmadığından bahsetmiştik... Peki evde kendi imkanlarınızla nasıl cilt bakımları uygulayabilirsiniz? Evde cilt bakımı bitkisel maskeler ile nasıl yapılır? Haydi hep birlikte evde uygulanabilecek pratik cilt bakımı uygulamalarına bir göz atalım...

Cilt bakımı Canan Karatay tarafından verilen öneriler uygulanarak başarıyla yapılabilir. Prof. Dr.Canan Karatay'ın en büyük önerisi "zeytinyağı". Vücutta pek çok fonksiyona olumlu etkileri bulunan zeytinyağı, cilt güzelliğine de katkıda bulunur. Her gün cilt temizliğinizi yaptıktan sonra, cildinizi nemlendirmek için az miktarda zeytinyağı kullanmayı deneyebilirsiniz. Aynı zamanda zeytinyağını makyaj temizleyici olarak da kullanabilirsiniz.

Cildi yenileme ve canlandırma gücü olan soyucu etki gösteren bal ve badem maskesini deneyebilirsiniz. Ev yapımı bu maskeyi uygulamak için ihtiyacınız olan malzemeler bir çorba kaşığı bal, bir çay kaşığı limon suyu ve yalnızca iki adet badem. Bademleri toz hale getirip tüm malzemeyi karışım haline getirerek yüzünüze sürün. 15 dk sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve işte, cildiniz pırıl pırıl!

Cildinizi nemlendirmek için ise yalnızca bir salatalık kullanabilirsiniz. Bir adet salatalığı ezip püre haline getirdikten sonra yüzünüze uygulayın. 15 dk beklettikten sonra durulayın ve tazelenmiş cildinizin keyfine varın!



Cilt bakımları pratik bilgiler

Birkaç gün uyku problemi yaşadınız ve göz altlarınızda mor halkalar mı oluşmaya başladı? Kendinize poşet çay demleyin ve çayınızı yudumladıktan sonra poşeti buzdolabında soğumaya bırakın. Göz altı probleminizi çözmek için soğuyan çay poşetini gözlerinizin üzerinde 20 dk bekletmeniz yeterli. Aynı şekilde çiğ patates halkalarını gözlerinizde bekleterek de göz altı problemlerinizi hafifletmeniz mümkün. Peki ya cildinizde oluşan hain bir sivilce lekesi? Endişelenmeyin, doğal bir mucize olan limon yardımınıza yetişir. Aklınıza geldikçe bal ve limonu karıştırarak lekenizin üzerine uygulayın. Zamanla lekenin renginin açıldığını göreceksiniz.