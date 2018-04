Cildinizi tazeleyen çözümlerle bu yaz güneşten korkmanıza gerek yok...





Yaz geldi, güneş ve deniz sezonu açıldı. Kış aylarında hasret kaldığınız güneşin tadını çıkartırken güneş ışınlarının yarattığı cilt lekeleri ve nem kaybı canınızı sıkmasın. Bioritm Güzellik Enstitüsü uzmanlarının uyguladığı ve güneş lekelerini sorun olmaktan çıkaran Caci Ultimate bakımı ile yaza tazelenerek girebilir, IS Clinical’ın doğanın saflığını içinde barındıran ürünleriyle yaz aylarında cildinize kaybettiği nemi geri kazandırabilirsiniz.Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber herkesin hayali doyasıya güneşlenmek. Ancak güneşin tadını çıkartırken, cildimizde oluşan lekeler ve nem kaybı çoğu zaman keyfimizi kaçırıyor. Bioritm Güzellik Enstitüsü, güneşin cildimizde yol açtığı yıpratıcı etkilerden korunmak isteyenler için yaza özel hızlı ve etkili cilt bakım çözümleri sunuyor.Cildimiz güneşle ilk karşılaştığı andan itibaren Ultraviole ışınlarına karşı kendini korumak için cilde renk veren melanin hücrelerinin sayısını artırıyor, bu da ciltte lekelenmeye neden oluyor. Uzmanlar, çok basit yöntemlerle güneşin zararlı etkilerine karşı korunmanın mümkün olduğuna dikkat çekerek, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde güneş altında kalınmamasını ve kaliteli güneş kremleri kullanılmasını tavsiye ediyor.Bioritm Güzellik Enstitüsü, kış boyunca özlem duyulan güneşin keyfini yaşamak isteyenlere ve aldıkları tüm önlemlere rağmen cilt lekelerinden şikayetçi olanlara sunduğu Caci Ultimate bakımı ile güneş lekelerini sorun olmaktan çıkarıyor. Bioritm Güzellik Enstitüsü’nün Caci Ultimate bakımı, ciltte kısa sürede yarattığı gençleştirici etki ile yaza tazelenerek girmenizi sağlıyor. Caci Ultimate’ta uygulanan mikro cilt soyma, kırışıklık giderme, mikro akımlı canlandırma ve kolajen maske bakım yöntemleri, ilk seanstan itibaren ciltte gözle görülür şekilde parlaklık, gerginlik ve canlanma yaratıyor.Birinci aşama olan mikro cilt soyma, cilt lekelerinin, akne izlerinin ve güneşin ciltte yarattığı hasarların giderilmesinde hızlı ve etkili bir çözüm sağlıyor. Bu yöntemde cildin üst katmanı kusursuz bir şekilde arındırılıyor. LED ışık masaj ise kan dolaşımını artırarak cildin hızla yenilenmesini sağlıyor.İkinci aşama olan kırışıklık gidermede, LED ışık ve mikro akımın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kırışık tarağı cilde uygulanıyor. Kolajen enjeksiyonu ve benzeri cilt dolgularına oranla son derece kolay uygulanan ve etkili bir yöntem olan kırışıklık giderici sistem sayesinde, derin yüz çizgileri yok edilerek cilt çok daha genç bir görünüme kavuşturuluyor.Üçüncü aşama olan mikro akımlı canlandırma ise farklı dalga boyları sayesinde kasların seri olarak kasılıp gevşemesini sağlıyor. Saf kolajen çubukları ile uygulanan bu işlem ile yüzdeki çizgiler ve kırışıklıklar gözle görülür şekilde azalıyor. Son aşama olan kolajen maskeyle de cilde ışıltı katan bakım işlemi tamamlanıyor.Bioritm Güzellik Enstitüsü, IS Clinical ürünleriyle de güneşin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Bioritm Güzellik Enstitüsü uzmanlığıyla test edilen IS Clinical ürünleri, sadece bitkilerden, en etkili antioksidanlar (saf L-ascorbic Acid,Centella Asiatica, Vitamin B5, B3, A, E) ve doğal bir antibiyotik olan zeytin yaprağı ekstratı gibi hammaddelerden oluşuyor. IS Clinical’ın FDA onaylı güneş koruma serisi de, yaz aylarında cildin kaybettiği nemi geri kazanmasını sağlıyor.