Cilt lekelerinden korunma yolları

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Lekelerden ve cildinizdeki pürüzlerden mi şikayetçisiniz? Makyaj sanatçısı Melis İlkkılıç'ın önerilerine kulak verin...

Cilt lekelerinden korunma yolları

Cilt lekeleri ilerleyen yaş ile birlikte en büyük düşmanımız. Güneş ise en büyük etken. Bunun için kışın bile (hatta bence sadece yüz değil, dekolte bölgesi ve özellikle ellere de) güneş korumalı nemlendirici uygulamalıyız. El kreminizin içine katabilirsiniz. En azından güneşe çıkarken buna dikkat edebilirsiniz. Yazın asla güneş korumasız nemlendirici kullanmayın.



Banyoda uygulanacak bakımlar

Vücut peeling’ini haftada bir kez öneriyorum. Duşta doğal lif ile yapacağınız peeling eklem yerleri, göğüs, sırt ve popo altı kısımlarındaki dokuyu pürüzsüzleştirir.