Uzun süredir sizi rahatsız eden cilt lekelerinizden kurtulmak için lazer tedavilerini deneyebilirsiniz. Nasıl uygulandığını ve tedavi yöntemlerini sizler için araştırdık.

Güneş ve spot ışıkları, yaşlanma, gebelik, çevresel faktörler ile hormonal değişikliklerden dolayı ciltte oluşan çeşitli lekelenmelerin artık tek seans lazer uygulaması ile geride kaldığını belirten Nets Poliklinik'ten Medikal Estetik Uzmanı Dr. Ünver Kundakçı, lekeli bir cilde sahip olmanın her kadını üzdüğünü belirterek, kadınların bu lekelerden kurtulmak için zaman zaman tıbbi tedavilere veya tam olarak nerede, nasıl üretildiğini bilmedikleri kremlere ve ilaçlara başvurduklarını dile getirdi. Birçok yöntemi deneyip sonuç alamayanların ise makyajda ve kozmetik ürünlerde çare aradığını fakat bunun daha zararlı olduğunu ifade eden Dr. Kundakçı, “Kadınlar fizyolojik olarak sağlıklı olmanın yanı sıra psikolojik olarak da rahat ve özgüvenli olmak ister. Bu yüzden estetik sorunlarına çözüm ararlar. Ama önemli olan anlık değil, kalıcı çözümler yaratmaktır” diyor. Dr. Ünver Kundakçı konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Cilt lekeleri hangi lazer uygulamaları ile silinebilir?

Thulium lazer, leke tedavisinde kullanılmak için geliştirilmiş 1927 nm fraksiyonel lazer yöntemi. Tedavi tek seansta bile lekeler üzerinde etkili olabiliyor. Çok yoğun cilt lekelerinde üç seansa kadar uygulanıyor. Tedavi sonrası iyileşme süreci iki-üç gün sürüyor. Bu süre zarfında güneş koruyucu kullanıldığı takdirde kişi sosyal hayatına normal şekilde devam edebiliyor. Thulium lazer, şu an leke tedavileri içerisinde yüz güldürücü sonuca sahip bir uygulama. Bunun sebebi, olmaması gereken yerde fazla miktarda toplanarak lekeye sebep olan melanin pigmentlerini patlatarak yok etmek yerine, bu pigmentleri bölgeden uzaklaştırarak makrofaj dediğimiz vücudumuzun savunma ve çöpçü hücrelerini uyararak iyileştirmesi üzerine kurulu olması.

Tedavi sosyal hayatı etkiliyor mu?

Tedavi kişinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemiyor. Seans sonrasında yaklaşık iki saat süren bir kızarıklık ve hafif yanma hissi oluyor. Hastalar uygulamadan bir gün sonra kapatıcı kremler kullanarak çok rahat bir şekilde sosyal hayatına devam ederken, bir hafta içerisinde tedavinin sonuçları görülmeye başlanıyor. Tam etki ise üçdört hafta içerisinde ortaya çıkıyor. Lekelerde gözle görülür açılma hissedilirken ciltte parlaklık, yenilenme ve ince kırışıklıklarda da azalma oluşuyor.