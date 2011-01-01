Cilt lekeleri güzelliğe gölge düşüren bir detay olarak karşımıza çıkabiliyor. Lekelerin en önemli nedenlerinden biri ise güneşin zararlı ışınları. Lekelenmeye meyilli bir cildiniz varsa korunmak çok önemli.

Hazırlayan: Gülru İncu

LEKELER İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Acıbadem Etiler Tıp Merkezi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Bülent Bağcı’dan, güneş lekelerini yok etmek için uygulanan yöntemleri öğrendik. Güneşin zararlı etkilerine bağlı olarak en sık rastlanan cilt lekeleri çiller, malezma, gebelik lekeleri ve solar lentigo yani çillerden çok daha büyük, yuvarlak veya oval şekilli, kahverengi veya siyah lekeler ile bitkilere bağlı oluşan benekli kahverengi lekeler. Bazı kozmetik ürünler, ilaçlar, kimyasal maddeler ve bitki öz suları güneş ışınlarıyla etkileşimi sonucunda kalıcı cilt lekeleri ortaya çıkarabiliyor. Ekim ayından sonra leke giderici kremler, kimyasal peeling, enzimatik peeling, lazer, PRP ve mezoterapi yöntemleri kullanılarak tüm cilt lekeleri başarıyla tedavi edilebiliyor.

LEKE GİDERİCİ KREMLER

Yüzeysel melazma leke giderici kremler ile tedavi edilebiliyor. Ancak bu kremlerin bazıları güneşe karşı duyarlılığı arttırdığından gece sürün ve sabah yıkayarak cildinizden temizleyin.

KİMYASAL PEELING VE ENZİMATİK PEELING

Kimyasal peeling, cilt lekelerinin tedavisinde çok etkili, fakat yaz aylarında değil ekim ayından sonra kullanılması öneriliyor. Meyve asitleri kullanılarak yapılan yüzeysel kimyasal peeling, açık tenli kişilerde ve yüzeysel güneş lekelerinde fayda sağlıyor. Cildiniz koyu renk ise derin kimyasal peeling yaptırmayın.

PRP VE MEZOTERAPİ

Leke tedavisi için özel olarak hazırlanmış PRP ve mezoterapi solüsyonları, lazer tedavisi ile birlikte uygulandığında çok daha başarılı sonuçlar alınabiliyor.

LAZER

Lazer tedavisi, açık tenli kişilerde ve koyu renkli güneş lekelerinde daha etkili. Koyu cilt rengi olanlarda lazer tedavisinin daha dikkatli yapılması gerekiyor.





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