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Cilt lekeleriyle savaşan 9 krem: Bye bye cilt lekeleri!
Cilt lekelerini önlemek için güneşten korunmak çok önemli. Özellikle UVA ve UVB içerikli, yüksek koruma faktörüne sahip kremler kullanmalı. İşte cilt lekeleri ile savaşan 9 krem
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Cilt lekeleri ile savaş halinde misiniz? Cilt lekelerinden kurtulmak için cilt lekesi oluşumunu engellemek de mühim. Cilt lekelerine sahip olmamak için UVA ve UVB içerikli güneş koruyucuları hiç ihmal etmeden kullanın. Yine de cilt lekeleriniz varsa ve bunlardan kurtulmak istiyorsanız, işte cilt lekelerini iyileştiren 9 krem.
BIODERMA SPF 50 + PHOTODERM SPOT-AGE
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CAUDALIE VINOPERFECT RADIANCE LEKE KARŞITI SERUM
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MESOESTETIC MELAN 130 PIGMENT CONTROL LEKE KARŞITI KORUYUCU KREM
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MİSBAHÇE AYDINLATICI & LEKE KARŞITI KONSANTRE