Derinlerden gelen güzellik

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Yosunlar şu aralar kozmetik dünyasında en çok ilgi çeken içeriklerden biri. Cildi sıkılaştırıyorlar, nem veriyorlar, hatta yaşlanmayı bile geciktiriyorlar. Yosunlarla ilgili en önemli bilgileri açıklıyoruz...

Yazı: Nuran Batu



Yosunlar her yerde yetişebiliyor, kuzey kutup bölgesinde bile. Bol miktarda vitamin, mineral ve oligo elementler içeriyorlar. Kurutulmuş yosunun bir kilosunda yaklaşık 100.000 litre deniz suyunun etken maddeleri bulunuyor. Yapıları ise insan kan plazmasının yapısına benziyor. Bu özellik sayesinde yosunlar, belirli maddelerin derinlerdeki hücrelere nakledilmesi için en uygun nakil araçları. Dünyanın önde gelen kozmetik şirketlerindeki laboratuvarlar da yosunu keşfetmiş durumda. Dünyada 10.000 civarında yosun çeşidi var. Bunlardan yalnızca 50’si güzellik endüstrisinde kullanılıyor. Ürünlerin içeriklerine göre bazen anti-aging uzmanı, bazense nem sağlayıcı olarak karşımıza çıkıyor yosunlar. Size deniz kozmetiği açısından önemli olan yosun çeşitlerini, etkilerini ve bu yosunları içeren güzellik ürünlerini tanıtalım istedik.



KIRMIZI YOSUN

Cilt bariyerini güçlendirir

Kırmızı yosunlar, çok dayanıklıdır. Bu yosun çeşidini denizin 268 metre derininde de, zehirli metallerle dolu volkanik kükürt yataklarında da bulmak mümkün. Dermatologlar, bu dayanıklılığın cilde de faydalı olabileceğine inanıyor. İrlanda’nın güneybatı sahilinde bulunan ‘lithothamnium calcareum’ adlı yosun yüksek miktarda kalsiyum içeriyor ve sıkılaştırıcı detoks etkisine sahip. Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlamış. ‘Chondrus crispus’ adlı kırmızı yosun çeşidi de cildi güzelleştiriyor. Bu yosun Kuzey Atlantik’in 7 metre derininde yetişiyor, bol miktarda protein ile karragenan adlı şekeri içeriyor. Krem ve serumlarda kullanılan bu yosun cildin koruma bariyerini güçlendiriyor. Böylece UV ışınları, bakteri ve havadaki zehirli maddelerden koruma sağlıyor.



