Minimal bir makyaj, güneşte kurutulmuş izlenimi veren doğal saçlar ve kısa, bakımlı tırnaklar… Çok çaba harcamadan güzel ve bakımlı görünmek sandığınızdan daha kolay.

Temiz ve aydınlık bir cilt

Artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki güzelliğin ilk adımı ışıl ışıl parlayan bir cilt. Bunun için ilk kural; temizlenmiş, nemli bir cilt. Bu aşamada nemlendirici kremler, renkli nemlendiriciler ya da cilt bakım yağları en büyük yardımcılarımız, çünkü hem cildimizi makyaja hazırlıyor hem de gün boyu ihtiyacımız olan nemi sağlıyorlar. Bundan sonra ihtiyaç duyuyorsanız göz altı kapatıcısı ya da cilt tonunu eşitleyen bir krem kullanabilirsiniz.

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Yanaklardaki güneş ışığı

Sanki yanaklarınız güneşten hafifçe kızarmış efekti veren bir makyaj yüzünüzde mucizevi bir etki yaratabilir. Eğer pembe tonlarını çocuksu buluyorsanız şeftali tonlarını ya da açık renklerdeki bronzlaştırıcı pudraları kullanabilirsiniz. Cildinizden iki koyu tonda bronzlaştırıcılar ideal. Aynı zamanda alın, elmacık kemikleri ve burnun üzerine sürülen aydınlatıcılar da yüzde benzer bir etki yaratabilecek güce sahip.

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Işık ve gölge

Çabasız güzelliğin tam zıttı çok fazla göz makyajıdır, bu nedenle doğal bir güzellik için abartılı renklerden uzak durun ama ışık-gölge oyunlarını da ihmal etmeyin. Göz kapağının içine bej ya da altın tonlarında, göz kapağının ucuna ise koyu tonlarda bir far sürün ve homojen bir şekilde renk geçişleri yaratın. Son olarak hafif bir eyeliner ve maskara sürmeniz yeterli.

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Bakımlı tırnaklar

Hem şık ve modern duruyor hem de doğal olarak kullanışlı… Kısa ve bakımlı tırnaklar bu bahar favorimiz; özellikle pembe, lila, taş ve mantar renkleri gibi gri-bejler. Tercihiniz koyu renklerden yana ise bordo, mürdüm ve kırmızı tonlarından vazgeçmenize gerek yok, çünkü bu renkler kısa tırnaklarda da çok şık duruyor.

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Karşı konulmaz kırmızı

Tek başına bile oldukça güçlü durabilen bir renk arıyorsanız, yanıt kesinlikle kırmızı. Kırmızı dudaklar tek başına bile o kadar etkili ki neredeyse başka bir şeye ihtiyaç duymayabilirsiniz ama hafif bir far ve parmak uçlarınızla hafifçe süreceğiniz allığınız yüzünüze denge getirir. Özellikle mat allıkların çok modern durduğunu da belirtelim.

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Yumuşak dalgalar

Biraz asi, biraz özgür ve kesinlikle doğal. Güneşte kurumuş hissi veren, uçları köpük ya da maşayla hareketlendirilmiş dalgalı saçlar hareketli, doğal ve modern duruyor. Saçınız ister uzun ister kısa olsun saç şekillendirici köpükler yumuşak ve dalgalı saçlar için ideal.

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