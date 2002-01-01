Yazı: Gülru İncu
Fesleğen
Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak, cildin elastikiyetini koruyan kolajenin üretimini yavaşlatıyor. Araştırmalar fesleğenin cildin nem seviyesini koruduğunu, cildi pürüzsüzleştirdiğini ve kırışıklıkları önlediğini gösteriyor.
Fesleğen maskesi
Malzemeler
• 1 bardak fesleğen yaprağı
• 1 çorba kaşığı un
• 1 tatlı kaşığı bal
Hazırlanışı
Fesleğenleri ılık suda ıslatın ve yumuşatın. İyice ezdikten sonra un ve balla karıştırın. Yüzünüze sürün ve kurumasını bekleyin. 10 dakika sonra ılık suyla yıkayın.
Zencefil
Ayurvedik tedavi ve Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılan zencefil, yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olan yüksek düzeyde antioksidan ve iltihap giderici özelliğe sahip.
Zencefil maskesi
Malzemeler
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 4 yemek kaşığı kahverengi şeker
• 1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil
Hazırlanışı
Bütün malzemeyi karıştırın. Maskeyi yüzünüze sürün ve 5 dakika boyunca hafifçe peeling yapın. Sonra malzemeyi yüzünüzde 5 dakika daha bekletin. Ilık suyla yıkayın.
Biberiye
Güneşin neden olduğu foto yaşlanmanın etkilerini tedavi etmek için bire bir. Biberiye cildinizin elastikiyetini geliştirirken kırışıklıkları da önlüyor.
Biberiyeli tonik
Malzemeler
• 2 bardak su
• 2 taze biberiye
• 3 yemek kaşığı elma sirkesi
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri bir tencerede karıştırın ve orta ateşte kaynatın. Suyu yarı yarıya düşünce tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Süzdükten sonra bir sprey şişesinde saklayın. Sabah-akşam tonik olarak kullanabilirsiniz.