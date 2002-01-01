Cilt saatinizi geriye çevirmek istemez misiniz? Ne yazık ki hiçbirimizin elinde sihirli bir değnek yok ama doğanın sırlarından faydalanarak hazırlanabilen tonik ve maskeler yaşlanma belirtileriyle savaşmak için etkili çözümler sunuyor.

Yazı: Gülru İncu





Fesleğen

Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak, cildin elastikiyetini koruyan kolajenin üretimini yavaşlatıyor. Araştırmalar fesleğenin cildin nem seviyesini koruduğunu, cildi pürüzsüzleştirdiğini ve kırışıklıkları önlediğini gösteriyor.



Fesleğen maskesi

Malzemeler

• 1 bardak fesleğen yaprağı

• 1 çorba kaşığı un

• 1 tatlı kaşığı bal



Hazırlanışı

Fesleğenleri ılık suda ıslatın ve yumuşatın. İyice ezdikten sonra un ve balla karıştırın. Yüzünüze sürün ve kurumasını bekleyin. 10 dakika sonra ılık suyla yıkayın.





Zencefil

Ayurvedik tedavi ve Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılan zencefil, yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olan yüksek düzeyde antioksidan ve iltihap giderici özelliğe sahip.



Zencefil maskesi

Malzemeler

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 4 yemek kaşığı kahverengi şeker

• 1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil



Hazırlanışı

Bütün malzemeyi karıştırın. Maskeyi yüzünüze sürün ve 5 dakika boyunca hafifçe peeling yapın. Sonra malzemeyi yüzünüzde 5 dakika daha bekletin. Ilık suyla yıkayın.





Biberiye

Güneşin neden olduğu foto yaşlanmanın etkilerini tedavi etmek için bire bir. Biberiye cildinizin elastikiyetini geliştirirken kırışıklıkları da önlüyor.



Biberiyeli tonik

Malzemeler

• 2 bardak su

• 2 taze biberiye

• 3 yemek kaşığı elma sirkesi



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir tencerede karıştırın ve orta ateşte kaynatın. Suyu yarı yarıya düşünce tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Süzdükten sonra bir sprey şişesinde saklayın. Sabah-akşam tonik olarak kullanabilirsiniz.



