Yazar, Sunucu, Wellness Eğitmeni Ece Vahapoğlu'ndan öneriler

• Güne mutlaka büyük bir bardak su içerek başlarım. Mutfağımda alkali su cihazı var. Gün içinde de bol su tüketirim. Çantamda mutlaka küçük bir şişe su taşırım.

• Akşam saatlerinde karbonhidrat ve meyve yemem. Gündüz ara öğünlerde meyve yerim.

• Restoranlarda içmek için sadece limonlu su veya maden suyu isterim.

• Enginar, somon, salatalık yediğimde kendimi çok hafif ve sağlıklı beslenmiş hissediyorum.

• Benim yorgunluk savaşımın kahramanı ise, lifli ve antioksidan özelliğiyle yorgunluğa birebir olan mango. 2 kaşık yoğurt, 1 çay kaşığı şeker ve yarım mangonun küçük dilimlerini blender’a atın ve karıştırın. Hazırlanan karışımı içtiğinizde ferah, enerji dolu bir yorgunluk savaşçısına dönüşeceksiniz.

• Ayrıca sonbahar ve kışa geçerken havaların soğuması ile kapalı alanlarda geçirilen zamanın uzaması, gribal enfeksiyonları artırabilir. Yeşil çay ile tarçın, karanfil, zencefil ve karabiber gibi baharat karışımları zinde kalmanıza yardımcı olur.

