El ve tırnak bakımı

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Ellerimiz yüzümüzle birlikte sürekli açıkta olan ve dış etkenlere yüzden daha fazla maruz kalan uzuvlarımız. Peki ellerimizin ve tırnaklarımızın bakımı nasıl olmalı? Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Şerafettin Saraçoğlu anlatıyor.

Karşılaştığı kimyasallar, fiziksel etkenler ellerin yıpranmasında önemli rol oynar. Bu nedenle eller özel bakım gerektirir. Aynı zamanda eller göz kapakları ile birlikte en erken yaşlanan deri alanlarıdır. Çünkü derinin en ince olduğu bölgeler sırasıyla göz kapakları ve ellerdir. Bir insanın yaşını anlamak için yüzünden önce ellerine bakabilirsiniz. Dermatolojiye el sorunları ile başvuran insanların büyük çoğunluğu el egzaması; tırnaklarla ilgili olarak da kolay kırılan tırnaklar nedeniyle başvurur. Kadınlarda el egzaması erkeklere nazaran daha sık görülüyor. El egzamaları sıklıkla kişinin yaşam tarzına bağlı nedenlerle oluşur ve bu nedene özel bakım gerektirir. Mesela işle ilişkili karşılaşılan kimyasalla (kuaförlerde kullanılan kimyasallara bağlı temas egzaması varsa) oluşan bir alerjide etken olan kimyasaldan uzak durulması sorunu çözüyor. Burada önemli olan etki eden kimyasalı saptamak. Bunu da yama testi olarak isimlendirilen testlerle yapmak mümkün. El egzamasının en sık görüldüğü kişilerin başında anneler geliyor. Sık ve uzun süreli suyla ve kimyasallarla temas eden ellerde koruyucu bariyer katman yıkılıyor ve kimyasallar deri altı dokuları tahriş etmeye başlıyor. Aslında koruyucu katman sağlam olan kişilerde bu tür kimyasallarla karşılaşmalarına rağmen çok etkilenmemekle birlikte bebek bakan annelerde bu maddeler daha fazla etkili oluyor. Annelerin üçte biri bu sorundan etkileniyor. Aynı sorunla ev hanımlarında da karşılaşıyoruz. Ev hanımı egzaması olarak da isimlendirilen bu sorun yaz aylarında havanın nemlenmesi ile azalırken kış aylarında artış gösteriyor. Ellerde kuru, kabalaşan deri bu rahatsızlığın tespitindeki ilk bulgu. Zamanla kaba deri çatlıyor, çatlaklardan giren su, kimyasallar ellerde yanmaya neden oluyor. Bu sorunun ana tedavi yaklaşımı, ellerin sık su ve kimyasalla temasını azaltmak ve sık sık yağlı nemlendirici ürünlerle elleri dış ortamdan korumak. Yani bazı işlemleri eldivenle yapmaya alışmak şart. Temizlik, yemek yapma gibi işlerde elleri koruyucu eldivenlerden yararlanılmalı, eller yıkanırken su ılık olmalı, yumuşak ve nemlendirici özelliği olan sabunlar kullanılmalı ve her el yıkaması sonrasında eller nemli iken yağlı, gliserin oranı yüksek, parfümsüz el nemlendiricilerinden yararlanılmalı. Bu önlemlere rağmen sorun yaşayanlar ise bir dermatoloji uzmanına başvurmalı.



