El yapımı Marsilya sabunları banyonuza doğallık ve huzur getirecek!





Doğadan ilham alan EST1923 Savon de Marseille Zeytinyağlı Katı Sabun serisi, tamamen bitkisel yağlarla üretiliyor ve yüzde 50 oranında zeytinyağı içeriyor. Cildi kurutmadan temizlerken aynı zamanda besleyen, nemlendiren ve ferahlatan sabunlar, beş farklı içerik ve koku seçeneğiyle banyolara doğallık ve ferahlık getiriyor.150 gramlık kraft ambalajlarda sunulan ürün, dünyada da yaygın olarak bilinen Marsilya sabununun formül yapısına uygun olarak %100 bitkisel ve geleneksel üretim yöntemleriyle, el yapımı olarak üretiliyor. Faydaları asırlardır bilinen “altın sıvı” zeytinyağını çeşitli bitkisel ve doğal özlerle buluşturan seri, Eyüp Sabri Tuncer’in satış noktaları ve online mağazasında satışa sunuldu.