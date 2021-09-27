En iyi 11 güneş sonrası bakım ürünü (After Sun)

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NEDEN ÖNEMLİ?

Cildimizin en büyük düşmanı nemsizlik. Güneşe maruz kalan cilt yaprak gibi kuruyor ve çatlıyor. Cildin savunma bariyeri zayıflıyor. Güneşten zarar görmüş cildinizi onaran ‘After Sun’ kremler; yani güneş sonrası bakım ürünleri, cildinizi onarıyor, yatıştırıyor, serinletiyor, esnekliğine kavuşturuyor ve en önemlisi cildin kaybettiği nemi geri kazandırıyor. Cildinizi yeniden yapılandırıyor ve taze bir görüntü veriyor.