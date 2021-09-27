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En iyi 11 güneş sonrası bakım ürünü (After Sun)
Güneş ışığına maruz kaldıktan sonra cildinize özen göstermeniz son derece önemli, çünkü bunu yapmamak uzun süreli cilt hasarına yol açabilir. Uzmanlar güneş sonrasında kullanılan bakım ürünlerinin cildin üst tabakasında koruyucu bir bariyer oluşturduğunu söylüyor.
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NEDEN ÖNEMLİ?
Cildimizin en büyük düşmanı nemsizlik. Güneşe maruz kalan cilt yaprak gibi kuruyor ve çatlıyor. Cildin savunma bariyeri zayıflıyor. Güneşten zarar görmüş cildinizi onaran ‘After Sun’ kremler; yani güneş sonrası bakım ürünleri, cildinizi onarıyor, yatıştırıyor, serinletiyor, esnekliğine kavuşturuyor ve en önemlisi cildin kaybettiği nemi geri kazandırıyor. Cildinizi yeniden yapılandırıyor ve taze bir görüntü veriyor.
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AVON CARE SUN+ AFTER SUN GÜNEŞ SONRASI LOSYONU
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SHISEIDO AFTER SUN GÜNEŞ SONRASI BAKIM SÜTÜ
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AVENE AFTER SUN REPAIR GÜNEŞ SONRASI LOSYONU