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Eşek sütü bakımı!

Eşek sütü bakımı!

Eski Yunan’da ve antik Mısır’da yaşlanma karşıtı cilt toniği olarak kullanıldı. Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın gençlik ve güzellik sırrı olarak nam saldı. Altın çağını yaşayan eşek sütünden yapılan bakım ürünleri yeni favorimiz, takipteyiz.

Neden eşek sütü kullanılıyor?
Çünkü Hipokrat birçok hastalığın tedavisinde ondan bahsediyor.

• Amino asitler, A, B1, B2, B6, C, D ve E vitaminleri ve mineraller açısından oldukça zengin.

• Cildin yenilenmesi ve kırışıklıkların giderilmesi için çalışan omega 3 ve omega 6 yağ asitleri deposu.

• Cildinizi yoğun şekilde nemlendiriyor.

• Soğuktan kuruyan ve çatlayan cildi besliyor ve güçlendiriyor.

• Egzama, sedef ve cilt lekelerinin tedavisinde yardımcı oluyor.

Eşek sütlü ürünleri daha çok aktarlarda bulabileceğiniz gibi, online satış sitelerinde de bulmanız mümkün.

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