Neden eşek sütü kullanılıyor?
Çünkü Hipokrat birçok hastalığın tedavisinde ondan bahsediyor.
• Amino asitler, A, B1, B2, B6, C, D ve E vitaminleri ve mineraller açısından oldukça zengin.
• Cildin yenilenmesi ve kırışıklıkların giderilmesi için çalışan omega 3 ve omega 6 yağ asitleri deposu.
• Cildinizi yoğun şekilde nemlendiriyor.
• Soğuktan kuruyan ve çatlayan cildi besliyor ve güçlendiriyor.
• Egzama, sedef ve cilt lekelerinin tedavisinde yardımcı oluyor.
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