Yaşamın doğal akışı içerisinde göz altı torbaları oluşumu hızlanabiliyor. Bu gidişi tersine çevirmek için alabileceğimiz tedbirler var.

Yorgun ve uykusuz bir görünüm vermemize sebep olan göz altı torbaları her kadının kâbusu. Bazen sebebi gerçekten uykusuzluk ve yorgunluk olsa da aslında göz altı torbaları oluşumunun çok çeşitli nedenleri var. Bunun şüphesiz en önemli nedeni yaşlanma. Göz ve göz çevresi yüzümüzün en hareketli bölgesi. Üstelik göz çevresinde yer alan deri insan vücudunun en ince derisi. Dolayısıyla yüzdeki ve ciltteki yaşlanma göz çevresinde daha hızlı kendini gösteriyor. Ancak göz altı torbaları kader değil. Sağlıklı yaşam, doğru bakım ve korumayla göz altı torbaları oluşumunun önüne geçmek elimizde.





Göz Altı Torbaları Nedir?

İlerleyen yaşla birlikte göz çevresinde cildin ve kasların yapısı bozulmaya başlar. Özellikle göz altındaki deri incelir. Göz kapağını tutan ve destekleyen kaslar zayıflar. Göze destek olan yağ tabasında fıtıklaşmalar başlar ve aşağıya doğru sarkar. Bu durum gözlerin altında hafif şişlik şeklinde torbaların oluşmasına neden olur.







Göz Altı Torbaları Neden Oluşur?

Göz altı torbaları pek çok nedenle oluşuyor. Ancak en önemli nedeni yaşlılık. Göz ve göz çevremizin deri ve kasları son derece hassas. Göz çevresine gereken bakım ve koruma verilmezse yaşlanma kaçınılmaz oluyor. Yine yaşla birlikte ortaya çıkan bağışıklık sistemi hastalıkları, kronik rahatsızlıklar ve hormon dengesinin bozulması göz altı torbalarına neden olabiliyor.



Yaşlanma bir yana, kalıtım nedeniyle genç yaşlarda da göz altı torbaları da oluşabiliyor. Göz altı torbaları aile üyelerinde birçok kişide varsa sizde de olması güçlü bir olasılık haline geliyor. Göz altı torbaları 20’li yaşlarda bile ortaya çıkabilir. Bu yaşlarda göz altı torbaları pek tercih edilen bir şey değil. Doktor tavsiyesi, onayı ve denetiminde küçük cerrahi operasyonlarla bu sıkıntıdan kurtulabilmek mümkün. Ya da bu doğal ve kalıtımsal özellikle barışık yaşamak da bir seçenek olabilir. Tercih size ait.



Günlük koşuşturma, stres ve iş temposu özellikle yorgunluğa bağlı göz altı torbaları oluşumuna yol açıyor. Beyaz ekrana uzun süre bakılması durumunda göz kaslarındaki yağlar fıtıklaşabiliyor ve göz altı torbaları ortaya çıkabiliyor. Yetersiz su tüketimi ve yanlış beslenme de göz altı torbaları oluşumunu hızlandırıyor. Vücudumuzun ihtiyacı olan su yetersiz alınırsa erken yaşlanma her alanda baş gösteriyor. Yetersiz su tüketimi toksinlerin vücutta birikmesi ve boşaltım mekanizmasıyla atılamaması sonucunu veriyor. Göz altı torbaları oluşumu atılamayan bu toksinlerin etkisiyle hızlanıyor. Günde en az 2 litre su tüketimi bu yüzden elzem.



Nadiren göz altı torbaları kronik bir hastalıktan ve hormon değişikliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden göz altı torbalarının hastalık kaynaklı olmadığından emin olmak için doktora görünmelisiniz.







Göz Altı Torbaları Oluşmaması için Tavsiyeler



Göz altı torbaları oluşumundan kaçınmak için göz çevrenizdeki hassas derinin ihtiyacı olan bakım ve korumayı tam sağlamanız gerekiyor. Uzmanların tavsiyesi göz çevresi nemlendiricilerini 20’li yaşlardan itibaren yavaş yavaş kullanmaya başlamanız. Göz çevrenizi yüzünüzün bu bölgesine özel ürünlerle temizlemeli ve nemlendirmelisiniz. Haftada bir kez göz maskesiyle cilt derisini beslemek gözaltı torbaları oluşumunu yavaşlatmanın bir diğer yolu. Temizlikte ve makyajda alerjik olmayan, son kullanma tarihi dolmamış ve sağlıklı kozmetik ürünlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Makyajın özenle yüzden temizlenmesi de önem taşıyor. Yoğun dönemlerinizde yorgunluğa bağlı olarak ortaya çıkan göz altı torbalarına soğuk kompres iyi geliyor. Yine gözlerin üstüne koyulan soğuk salatalık dilimleri de şişin inmesinde yardımcı oluyor.



Göz altı torbaları oluşumundan kaçınmak için ekran başında uzun saatler kalmamaya çalışın. Gece uykusunu tam alın. İnsanların düzenli olarak 6-8 saat uykuya ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Alerjilerinizi kontrol altına alın, stresten uzak durun, doğru beslenin. Aşırı tuz tüketiminden kaçının ve bol su için. Yüz egzersizi ve yüz yogası yapın. İhtiyacınıza uygun olarak basit tıbbi ve cerrahi operasyonlarla kesiksiz, dikişsiz göz altı torbalarından kısa sürede kurtulmak da mümkün. Elbette doktor tavsiyesi ve denetimi çerçevesinde…



