Kıvrımlarımla mutluyum” diyor, dünyanın en tanınmış büyük beden mankeni
Geçtiğimiz yıllarda ne çok tartışılmıştı sıfır beden
mevzusu... Neyse ki, yavaş yavaş bu güzellik anlayışından
sıyrılıyoruz. Tabii ki, “önemli olan iç
güzelliği” masalını anlatmayacağız size. Ama
gerçek güzellik, kıvrımlarda saklı demek inanın
yalan olmayacak! Crystal Renn, günümüzün
en tanınmış büyük beden mankenlerinden
biri. Hikayesi de hayli ilginç… 14 yaşındayken
bir ajans tarafından keşfedilmiş; o zamanlar
tam 80 kiloymuş. İdeal bir model olabilmesi için, kalçalarının en
az 23 cm incelmesi, kilosunun yarıya düşmesi gerektiği söylenmiş.
Renn; o andan itibaren, sadece salataya talim bir hayat -ki buna hayat
denirse- yaşamaya başlamış. Ve kaçınılmaz son; yeme bozukluğu
hastalığına yakalanmış ve ölümün eşiğine kadar gelmiş. 3 yılın sonunda,
“Mesleğim için ölmek istemiyorum” diyerek, gerçek hayata
dönmüş. Her pizza yediğinde; mutsuzluk değil, aksine mutluluk
duymaya başlamış! Kılık kıyafeti de değişmiş; “İşte o zaman
kendimi gerçek bir kadın gibi hissetmeye başladım” diyor. Şu
anda, 0 bedene karşı bir duruş sergileyen Renn; 1,75 cm ve
96,5-76-106,5 ölçülerinde…