“Gerçek” kadınlar geliyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kıvrımlarımla mutluyum” diyor, dünyanın en tanınmış büyük beden mankeni

Geçtiğimiz yıllarda ne çok tartışılmıştı sıfır beden mevzusu... Neyse ki, yavaş yavaş bu güzellik anlayışından sıyrılıyoruz. Tabii ki, “önemli olan iç güzelliği” masalını anlatmayacağız size. Ama gerçek güzellik, kıvrımlarda saklı demek inanın yalan olmayacak! Crystal Renn, günümüzün en tanınmış büyük beden mankenlerinden biri. Hikayesi de hayli ilginç… 14 yaşındayken bir ajans tarafından keşfedilmiş; o zamanlar tam 80 kiloymuş. İdeal bir model olabilmesi için, kalçalarının en az 23 cm incelmesi, kilosunun yarıya düşmesi gerektiği söylenmiş. Renn; o andan itibaren, sadece salataya talim bir hayat -ki buna hayat denirse- yaşamaya başlamış. Ve kaçınılmaz son; yeme bozukluğu hastalığına yakalanmış ve ölümün eşiğine kadar gelmiş. 3 yılın sonunda, “Mesleğim için ölmek istemiyorum” diyerek, gerçek hayata dönmüş. Her pizza yediğinde; mutsuzluk değil, aksine mutluluk duymaya başlamış! Kılık kıyafeti de değişmiş; “İşte o zaman kendimi gerçek bir kadın gibi hissetmeye başladım” diyor. Şu anda, 0 bedene karşı bir duruş sergileyen Renn; 1,75 cm ve 96,5-76-106,5 ölçülerinde…



