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Göz altları ihmale gelmez

Dermalogica'nın yeni ürünü UltraSmoothing Eye Serum, yaşlanma izleri ile savaşırken, hassas göz çevresi için nazik bir bakım sağlıyor.
Göz altlarımızın ekstra bakıma ihtiyacı olduğu bir gerçek…

Dermalogica’nın hassas göz çevresi için geliştirdiği yeni ürünü UltraSmoothing Eye Serum, yaşlanma izlerini hedeflerken, nazik göz çevresini sakinleştirmeye ve korumaya yardımcı olan güçlü içeriklerden oluşuyor. Bu yeni ürün, ince çizgileri, kırışıklıkları, lekeleri ve torbalanmaları azaltmaya yardımcı olurken
nemsizliği ve elastikiyet kaybını engellemeye yardımcı oluyor.

Dermalogica Ultrasmoothing Eye Serum, TL 236
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