Gözenekler nefes alsın

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Yüzümüzde tam 300 bin gözenek var. Cilt onlar sayesinde nefes alıyor. Bu yüzden gözeneklerinizi kirden, tozdan, yağdan arındırın. Cildiniz size teşekkür edecektir.

GÖZENEK NEDİR?

Derimizin üzerinde bulunan minik açklıklar, yağın cilt yüzeyine çıkması görevini üstleniyorlar. Gözeneklerin genişleyip büyümesi ve tıkanmasının nedeni, fazla yağ ve ölü hücrelerin birikip bu deliklere yapışmasından kaynaklanıyor.

NEDEN GÖZENEKLERİM BAŞKASININKİNDEN BÜYÜK?

Bu tamamen genetik bir durum. Gözeneklerinizin boyutunu da doğal olarak siz belirleyemezsiniz. Ancak cildinizi düzenli olarak temizlemiyorsanız, gözenekler esneyecek, içi yağ ile dolduğunda dışarı kusacaktır. Aşırı güneş hasarı, yüzünüzün elastikiyetine zarar verir ve gözeneklerin görünümünü de değiştirir. Bu yüzden bakımı ihmal etmeyin.

DAHA KÜÇÜK GÖRÜNMESİNİ NASIL SAĞLAYABİLİRİM?

İlk kural, cilt tipinize uygun doğru ürün ile temizlemeniz olmalı. Aynı zamanda düzenli olarak profesyonel bir ürünle siyah noktaları da arındırmalısınız. Sert olmayan, günlük arındırıcı peeling’ler gözeneklerinizde yağ ve kir birikmesini önler, daha küçük görünmelerine yardımcı olur.

YÜZÜMDE GÖZENEĞE EN ÇOK HANGİ BÖLÜM MEYİLLİDİR?

Burun... Çünkü burun ve çevresi yüzünüzün diğer bölgelerine göre çok daha yağlıdır.





BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

• Soğuk su gözeneklerin sıkılaşmasına ve daha küçük görünmesine yardımcı olur.

• Cildiniz çok kuru olmasına rağmen gözenekleriniz daha büyük görünüyorsa bol bol su tüketmeyi deneyin.

• Kullanacağınız ürünlerde anahtar içerik salisilik asit olmalıdır. Bu içerik ölü hücreleri nazikçe temizleyecek, sönük cilt yüzeyinin ışıldamasını sağlayacaktır.