Gül Çital'dan bakım önerileri

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"Farklı iş kollarını denedikten sonra bir dekorasyon dergisi için çalışmaya başladım. Ardından güzellik editörlüğü görevi geldi ve yaklaşık 10 yıldır keyifle yapıyorum. Bu işin en sevdiğim yanlarından biri her gün yeni bir şey öğrenmek. Çalıştığım dergilerde öğrendiklerimi beauty-edit.com’da güzellik meraklılarına aktarmayı seviyorum" diyen Gül Çital'ın bakım önerilere kulak verin!

Saç bakım sırları

Saçım için yaptığım en iyi şey banyodan sonra fön makinesi yerine kendi halinde kurumaya bırakmak. Saçımı genellikle akşam yıkıyorum ve havluyla nemini aldıktan sonra tarıyorum. Boynuma bir havlu koyup saçımın kurumasını bekliyorum. Böylece saçım kuruyor ama nemini kaybetmiyor ayrıca doğal buklelerim kendini daha güzel gösteriyor.



Banyoda uygulanacak bakımlar

Banyo ya da duş özellikle sabahları hızlı bir güne hazırlık ritüeli olmak zorunda. Fakat akşam eve geldikten sonra aceleniz yoksa bu ritüele biraz daha fazla vakit ayırarak keyif katmanızı öneriyorum. Haftada iki ya da üç kere yaptığım vücut peeling’i, ardından sürdüğüm mis kokulu vücut yağları, beni uykuya hazırlayan lavantalı duş jelleri kendimi iyi hissettiren detaylardan...



Yaşlanmayı nasıl geciktirebiliriz?

Temel bazı kuralları hepimiz biliyoruz; sigara ve alkolden vazgeçmek, güneşten korunmak, sağlıklı beslenmek, bol su içmek. Bunların yanı sıra kırışıklıkların mümkün olduğunca geç yaşta ortaya çıkması için cildimizin nem dengesini her daim korumanın önemine inanıyorum. Kuru cilt ne yazık ki hızlı yaşlanıyor. Doğru ürünlerle dışarıdan nem desteği alan ciltler ise çizgilerle daha geç tanışıyor. Hiçbir kremden mucize beklemeyin ama cildinize ihtiyacı olan nemi vererek ona büyük bir yatırım yaptığınızı da unutmayın.