Güneş kreminizi iyi seçin

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Güneş kremlerinde doğru tercih önem taşıyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Teoman Erdem, güneş kremlerinin gelişigüzel kullanılmaması, ultraviyole ışınları engelleyici, alerjik, yanma ve boyama yapmayan, uçucu özellikte olması gerektiğini bildirdi.



Erdem, ultraviyole ışınların vücutta aniden veya birikim sonucu bazı rahatsızlıklara neden olduğunu belirterek, güneş yanığı, "fotoallerji ve fototoksisite" gibi rahatsızlıkların yanında uzun vadede deri kanseri, deri yaşlanması, bağışıklık sistemine baskı, ciltte lekelenmeler ve katarakt gibi hastalıklara yol açtığını kaydetti.



Özellikle deri kanserlerinin yüzde 90'ının 10 yaşına kadar maruz kalınan ultraviyole ışınlarından kaynaklandığına dikkati çeken Erdem, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ultraviyole ışımanın maksimum seviyede olduğunu bildirdi.



Erdem, "Bu saatlerde güneş ışınlarına maruz kalınmamalıdır. Güneş kremlerinin gelişigüzel kullanılmaması, ultraviyole ışınları engelleyici, alerjik, yanma ve boyama yapmayan, uçucu özellikte olması gerekiyor. Kremlerin renksiz, kokusuz ve saydam olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, güneşe çıkılmadan en az 20 dakika önce sürülmelidir. Güneş gözlükleri de özellikle uzun vadede katarakt tehlikesi meydana getiren ultraviyole ışınlarını önlemede etkindir ancak mutlaka yüzde 100'e yakın koruma sağlayan gözlüklerin tercih edilmesi gerekir." dedi.