Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumak, buna yaparken de vücudunuzun yeterince güneşten yararlanmasını sağlamak yaz aylarında çok önemli. Son keşiflerimizden biri ile sizi tanıştıralım...

Dünyaca tanınmış bir İspanyol markası olan Heliocare, yenilikçi güneş ürünleriyle kendi alanında yenilikler ortaya koyuyor. Modern dermatolojinin atası olarak tanınan Dr. Thomas B. Fitzpatrick de dahil olmak üzere Harvard Tıp Fakültesi'nden bilim adamları tarafından geliştirilen Heliocare ürünlerinin temel içeriği, güneş korumasında çok önemli bir formüle sahip. Ürünlerin içeriğini, Polypodium Leucotomos olarak bilinen ve foto koruma özelliği olan doğal bir eğreltiotu ekstresi oluşturuyor. Bu içeriğiyle 80’ın üzerinde uluslararası bilimsel araştırmaya da konu olan Heliocare, Fernblock adı verilen bir teknolojiyle üretiliyor.



Ve böylece, Heliocare ürünleri geleneksel foto korumanın ötesine geçip 4 seviyeli cilt koruması sağlıyor.







1- Foto yaşlanmayı önleyen antioksidan koruma.

2- Cildin savunmasını sağlayan immünolojik koruma.

3- Hücre DNA'sını koruma.

4- Işığın yaşlandırıcı etkisine karşı koruma.