Güneşin zararlarına maruz kalmak için saatlerce güneşlenmenize gerek yok.
Kıştan yeni
çıkmış cildiniz,
güneşle yeniden
buluşmaya ne
kadar hazır? Sadece
güneşlenirken değil,
araba kullanırken,
yürüyüş yaparken, kısacası evden
çıktığınız anda güneşe karşı kalkanlarınızı
kuşanmanız çok önemli. Uzmanlar, güneşe
karşı gereken önlemi almayanların en az
AIDS hastaları kadar tehlikede olduğunun
altını çiziyorlar. Bahar aylarında güneş
yüzünü göstermeye başladığı an, tehlike
sinyalleri hepimiz için çalmaya başlıyor.
Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji
Uzmanı Dr. Fatma Gündüz, “Güneş bizim
dostumuz ama sınırlarını bizim tayin
etmemiz gereken bir dost!” cümlesiyle
özetliyor güneşle kurmamız gereken bağı.
Güneşle ilgili dikkat etmemiz gereken en
önemli bilgileri ise şöyle sıralıyor. “Yaşlılık
çizgilerinin yüzde 80’i yaşlılıktan değil,
güneşten dolayı oluşur. Güneş hasarı
birikicidir. Tıpkı damlayan suyun bir süre
sonra kovayı doldurması gibi, hayat boyu
maruz kaldığımız güneş, cilt kanserlerinin
oluşmasında etkili. Güneşin hasar verici
ışınları olan (UVA) morötesi ışınlar
her mevsim havanın bulutlu-yağmurlu
olması, günün saatine (sabah-akşam)
bağlı olmaksızın yeryüzüne ulaşır ve cilt
üzerinde etkili olur. Gün içinde tesadüfi
güneşe maruz kalma oranı, isteyerek
maruz kalmaktan 4-5 kat daha fazla. Yani
sadece çarşıya, pikniğe ve plaja giderken
değil, her zaman güneşten korunmalıyız.”