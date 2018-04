Güneşten genç kal

Güneşin zararlarına maruz kalmak için saatlerce güneşlenmenize gerek yok.

Kıştan yeni çıkmış cildiniz, güneşle yeniden buluşmaya ne kadar hazır? Sadece güneşlenirken değil, araba kullanırken, yürüyüş yaparken, kısacası evden çıktığınız anda güneşe karşı kalkanlarınızı kuşanmanız çok önemli. Uzmanlar, güneşe karşı gereken önlemi almayanların en az AIDS hastaları kadar tehlikede olduğunun altını çiziyorlar. Bahar aylarında güneş yüzünü göstermeye başladığı an, tehlike sinyalleri hepimiz için çalmaya başlıyor. Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Fatma Gündüz, “Güneş bizim dostumuz ama sınırlarını bizim tayin etmemiz gereken bir dost!” cümlesiyle özetliyor güneşle kurmamız gereken bağı. Güneşle ilgili dikkat etmemiz gereken en önemli bilgileri ise şöyle sıralıyor. “Yaşlılık çizgilerinin yüzde 80’i yaşlılıktan değil, güneşten dolayı oluşur. Güneş hasarı birikicidir. Tıpkı damlayan suyun bir süre sonra kovayı doldurması gibi, hayat boyu maruz kaldığımız güneş, cilt kanserlerinin oluşmasında etkili. Güneşin hasar verici ışınları olan (UVA) morötesi ışınlar her mevsim havanın bulutlu-yağmurlu olması, günün saatine (sabah-akşam) bağlı olmaksızın yeryüzüne ulaşır ve cilt üzerinde etkili olur. Gün içinde tesadüfi güneşe maruz kalma oranı, isteyerek maruz kalmaktan 4-5 kat daha fazla. Yani sadece çarşıya, pikniğe ve plaja giderken değil, her zaman güneşten korunmalıyız.”