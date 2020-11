Evinizi bir güzellik merkezine dönüştürmek mümkün mü? Yeni nesil bakım ürünleriyle evet! Şimdi cilt bakımına yeni bir bakış açısı kazandırmanın ve evinizin güvenli ortamında profesyonel bakım terapileriyle buluşmanın tam zamanı.

İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO, bakım ve güzellik kavramlarını yeni bir boyuta taşıyor. Akıllı maske terapisi cihazı UFO ve FOREO’nun yeni ürünü akıllı microcurrent yüz sıkılaştırma cihazı BEAR, evinizi adeta bir güzellik merkezine dönüştürüyor. Tüm FOREO cihazları akıllı telefonlara indirilebilen ‘FOREO For You’ uygulamasıyla senkronize edildiğinde cildinizin ihtiyaçlarına göre sizi yönlendirerek kişiye özel bir bakım terapisi sunuyor. UFO, SPA kalitesinde bir bakım terapisini evinizin konforlu ortamına taşıyor. Termoterapi, kriyoterapi ve T-Sonic titreşimlerin gücünü barındıran hiper infüzyon teknolojisiyle UFO ile entegre bir şekilde çalışan yepyeni Farm to Face maskeler doğanın sunduğu mucizevi içerikleri cildinize taşıyor. Farm to Face koleksiyonunda yer alan hidrosel maskeler, yüzde 100 bitkisel içeriklerden faydalanıyor.







IŞIĞIN GÜCÜNE ŞAŞIRACAKSINIZ



UFO, termoterapinin gücüyle 45 dereceye kadar yavaş yavaş ısınan cildinize maskenin aktif bileşenlerin aşılanmasını sağlarken, zihninizi rahatlatıp, cildinizi canlandırıyor, gözeneklerin görünümünü azaltıyor. Kriyoterapi sayesinde 5 dereceye kadar cildinizi soğuturken yüzünüzdeki şişlikleri azaltarak, aktif maske bileşenlerinin cilde derinlemesine nüfuz etmesine yardımcı oluyor. LED ışık terapilerini de barındıran UFO, bu terapiyi her maske için uygulama tarafından ayrı ayrı seçilerek belirli süreyle uyguluyor. Mavi LED ışık terapisi, kan dolaşımı hızlandırırken daha sağlıklı bir görüntü için cilt kusurlarını azaltıyor. Kırmızı LED ışık terapisi, yaşlanma etkilerini hafifletip vücudun ekstra kolajen salgılamasına sağlıyor. Yeşil LED ışık terapisi ise ciltteki ton farklılıklarını minimize ederek küçük noktaları kaybediyor.



EN DERİNE ULAŞIYOR



LED ışık terapilerinin her cilt tipi için, cildin sorunlarına göre uygulanabilen destekleyici bir terapi yöntemi olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Tuba İşeri, bu terapinin faydalarını şöyle anlatıyor: “LED ışık terapisi akneli ciltlere, lekeli ciltlere, kuperözlü, damarlı ciltlere uygulanabilir. Isı ve radyasyon etkisi yoktur. Yoğun bir antiaging etkisi vardır, kırışıklıklar azalır, sarkan yüz hatları tekrar toparlanır ve yüz dolgunlaşır. Kırmızı ışık, hücresel metabolizmayı artırarak anti-aging için kılcal kan damarlarının güçlendirilmesi ve cilt hücrelerine oksijen akışını artırmaya yardımcı olur ve hücrenin metabolizmasını hızlandırır. Mavi ışığın antibakteriyel, anti-enflamasyon, yenileme, anti-aging etkileri vardır. Geniş ve tıkanmış gözenekler ve cilt lekelerine neden olan bakterileri öldürür. Yeşil ışık ise ciltte pigmentasyon kusurlarını giderir, kılcal damarların duvarlarını güçlendirir ve cildin beslenmesini sağlar ve yara iyileşme sürecini kısaltır.”







ELEKTRİK AKIMLARIYLA GELEN GÜZELLİK



FOREO ürün ailesine yeni katılan dünyanın en etkili ve güvenli microcurrent (mikro akım) cihazı BEAR ise güzellik ve SPA merkezlerinde bulabileceğiniz yüz için çeşitli egzersizleri ve bakım terapilerini avucunuza sığdırıyor. BEAR, cildi forma sokarken aynı zaman sıkılaştıran ve güçlendiren bir yüz sıkılaştırma cihazı. BEAR, vücudun doğal süreçlerini taklit eden mikro elektrik akımlarıyla kolajen üretimini arttırıyor, ciltteki elastin onarımını ve sıkılaşmayı sağlıyor. T-Sonic titreşimler ise dolaşımı arttırmak, toksinleri yok etmek ve yüzdeki gerilimi hafifletmek için gözeneklere derinlemesine işleyerek daha pürüzsüz, yumuşak ve ışıltılı bir cilt sunuyor.



