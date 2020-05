Güzellik algısının değişmesiyle beraber güzellik trendleri de kabuk değiştiriyor. Çevreci ürünler, akıllı cihazlar, organik bakımlar... 2020’de renkten, dokudan daha çok konuşacağımız Konular bunlar.

Hepimiz basmakalıp görüntülerden sıkıldık ve değişen çağla beraber yeni bir farkındalığın peşindeyiz. Güzellik sektörü söz konusu olduğu zaman bu farkındalık üreticiler, ürün geliştiriciler ve kullanıcılar için yepyeni bir dünyanın kapısını açıyor. Çevre kirliliği ve plastik kullanımındaki önlenemez artış gibi küresel sorunlar ve doğal ve yalın olana daha çok ihtiyaç duyulması, güzellik pazarındaki gelişmeleri yönlendiriyor. Artık daha temiz, içinde yaşadığımız gezegenin sorunlarına duyarlı, çevre bilinciyle hareket eden bir güzellik anlayışının peşindeyiz. Bu noktalardan hareketle şekillenen 2020’nin öne çıkacak güzellik trendlerine göz atmaya ne dersiniz?





Kişiye Özel Güzellik Ürünlerı Artacak

Artık güzellik ürünleri daha az kimyasal içeriyor, daha sağlıklı ve doğal! Bir süredir bizimle olan bu akımı destekleyen akıllı güzellik cihazları ise 2020’de yükselişine hız kazandıracak. Farklı cilt tiplerinin ihtiyaçlarına karşılık verebilen bu küçük aparatlara bu sene daha çok rastlayacağız. İçeriğine güvendiğimiz krem, nemlendirici ve temizleyicileri bu cihazlarla birlikte kullanarak daha sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşacağız.







Teknolojiyle Dostluğumuz İlerleyecek

Güzellik endüstrisi teknolojik gelişmelerden payını alıyor. Cilt bakımı uygulamaları, cilt rahatsızlıkları, hormonal dengesizlikler ya da bu amaçla yapılan tedavilerde akıllı güzellik araçlarının kullanımı artacak. Yapay zeka odaklı, kanıta dayalı cilt analizleri daha çok önem kazanacak. Birçok şirket bu alanda genetik mühendisliğinden faydalanıyor. Yeni teknoloji cihazlarsa estetik merkezlerinin ve cilt bakım kliniklerinin vazgeçilmezi olmaya devam edecek...





Çevre Bilincine Daha Çok Dikkat Çekilecek

Çevre kirliliği büyüyen küresel bir kriz olarak önümüzde dururken, çevre kirliliğinin cildimize ve saçımıza verdiği zararı önleme ve koruma yöntemleri ve bu amaçla üretilen kozmetikler daha sık gündeme gelecek. Bunun yanı sıra tek kullanımlık plastik ambalajlar yerine dönüştürülebilen ambalajların üretimi artacak. Bunun en güzel örneklerinden biri Unilever’in plastik kullanımını azaltmayı ve 2025 yılına kadar yarıya indirmeyi taahhüt etmesi.





Kenevir Yağının Yükselişi

Ciltten saç bakımına kadar pek çok faydası olan ve kenevir tohumlarından elde edilen kenevir yağının kozmetik ürünlerde kullanımı hızla artıyor. Kenevir yağı saçı besliyor ve parlatıyor. İçerdiği omega 6 yağ asidi olan gama linoleik asit sayesinde cildi nemlendiriyor, egzamalı cilde, kaşıntıya ve cilt kuruluğuna iyi geliyor.







Uniseks Güzellik

Yves Saint Laurent ve Clinique gibi şirketler erkekler için makyaj ürünleri sunarken; MAC, Tom Ford ve Marc Jacobs gibi markalar unisex makyaj serileri üretmeye başladı. Maybelline ve Covergirl gibi markalar ise erkek marka elçileriyle daha çok çalışacağını duyurdu. Dikkat, dikkat! Erkekler kozmetik çantamıza sızıyor!





Yerel Üreticiler Küreselleşecek

Artık Koreli cilt bakım markaları her an her yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle Sephora’nın çok sayıda rafını Koreli ürünlere ayırmasının ardından Batı dünyası Kore’ye daha bir dikkatle bakmaya başladı. Asya’nın yeni bir yıldızı daha var; Çin’in de adı güzellik ve bakım ile sık sık yan yana gelmeye başladı. Çok daha uzaklarda ise Brezilya; kişisel bakımın değer kazanan yeni markalarını yaratmaya devam ediyor. Yani güzellik Avrupalı kozmetik devlerinin tek elinden çıkıyor!







Zerdeçal, Moringa, Hindistan Cevizi Yağı ve Probiyotiklerin Kullanımı Artacak

Yiyecekler ve güzellik ürünleri arasındaki çizgi günden güne kapanıyor. Bu durum güzellik markalarının toprakla, tarımla hatta çiftçilerle ilişkisini artırmasına neden olacak. ‘Organik’ ve ‘sağlıklı’ kelimeleri bu sene tüm kozmetik markalarının anahtar kelimesi olacak.





İçerik Şeffaflığı Önem Kazanacak

Yapılan araştırmalar tüketicilerin, sunulan ürünlerin içeriğine dair daha fazla güvenilir bilgi istediğini ortaya koyuyor. İçeriğine güvenen ve tüm detayları ile kullanıcısına sunabilen ise yarışın galibi olacak gibi duruyor. 2020 yılında etiket okumaya devam ediyoruz yani; hem de uzuuuuun etiketler...





Biyoteknolojik Ürünler Artacak

Nüfus artışı, doğal kaynakların azalması ve çevresel sorunlar tüketicilerin daha sürdürülebilir kaynaklara yönelmesini sağlıyor. Güzellik şirketleri bir süredir biyoteknoloji endüstrisi ile ortaklık kuruyor. Turunçgiller, çilek ve kivi gibi C vitamini kaynakları ya da buğday tohumu gibi yeterli ve dengeli tüketildiğinde vücudun kolajen üretmesine yardımcı olabilecek bazı besinlerin cilt bakım ürünlerinde kullanımı artıyor.





Arttırılmış Gerçeklik!

Arttırılmış gerçeklik, yaşadığımız dünyadaki fiziksel ortamı bilgisayarlar aracılığıyla oluşturulan duygusal veri giriş sayesinde sanki gerçekten o anı yaşıyormuşuz gibi hissetmemizi sağlayan işleme deniyor. L’Oreal ve Estee Lauder uzun süredir arttırılmış gerçeklik destekli deneyimler kullanıyor. Giorgio Armani Beauty de Çin’deki alışveriş sitesinde sanal makyaj deneyimi yapıyor. Yeni sanal denemeler ise yolda.