Hassas ciltler için öneriler

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Hassas ciltler duyarlı olur ve kızarmaya müsaittir. Soğuk hava ise cilt kızarıklıklarını artırır. Sizin de cildiniz hassassa, ihtiyacınız olan şey, cildinizdeki kızarıklıkları nötralize eden ve kızarıklığı baskılayan bir bakım.

Yazı: Gülru İncu



Cilt toleransını artırın

Dermatologlar her türlü kızarıklığın nedeni olarak cilt damarlarının aşırı duyarlı olmasını gösteriyor. İnce deri kızarıklığa karşı savunmasız. Özellikle hassas ciltler yanma ve kızarıklığa maruz kalabiliyor. Misel sular, kuru ve hassas ciltleri rahatlatıyor ve cildin nemini koruyor. Cildinizi yatıştırmak için termal sulardan da yararlanabilirsiniz, çünkü termal sular ciltteki tahrişi gideriyor. Her gün kızarıklık karşıtı nemlendirici kullanmayı da unutmayın.



Kızarıklığa neden olan etkenler

• CİLT DAMARLARININ AŞIRI DUYARLILIĞI

• KALITIMSAL OLARAK KILCAL DAMAR DUYARLILIĞI

• RUHSAL NEDENLER

• ÇEVRESEL NEDENLER

• MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİ

• YANLIŞ KOZMETİK KULLANIMI

• SİGARA VE ALKOL KULLANIMI

• DÜZENSİZ UYKU

• CİLDİN KORUYUCU TABAKASININ İNCELMESİ

• BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEKİ BOZULMALAR



Bir uzmana danışın!

Verde Sağlık Merkezi’nden Dermatolog Fügen Erdoğan Çekin, aşırı hassas ve alerjik ciltlerin tüm cilt tipleri arasında en korunmasız cilt tipi olduğunu söylüyor. Kalıtımsal, ruhsal, çevresel, mevsimsel veya yanlış kozmetik kullanımı gibi sayısız etkenin kızarıklık, gerginlik, batma, kaşıntı, ödem, ürtiker gibi rahatsızlıklara neden olduğunu söyleyen Çekin; nem kaybı, kuruluk sorunları yaşayan aşırı hassas ve alerjik ciltlerin bakımının kişiye özel olması gerektiğini vurguluyor: “Bu gibi durumlarda cildin acilen yatıştırılması ve tahrişin hızla giderilmesi gerekir. Bilinçli tüketiciler paraben, parfüm, renklendirici gibi riskli içerik maddeleri içermeyen özel ürünleri tercih etmeli. Cilt dinamik bir organ, dolayısıyla hayat boyu aynı kozmetik ürünü kullanamayız. Kullanılacak ürünün çevresel ve kişisel özellikler göz önünde bulundurularak, uygun pH oranına sahip olması gerekir. Bu ürünlerin dermatolog reçetesiyle eczanelerden alınmasını öneriyorum.”