Hassas bir cilde sahipseniz, kızarıklık ve kuruluk gibi sorunlarınız varsa

Güneşe ışınları, tuzlu/klorlu su, kış sporları, kuru hava koşulları gibi pek çok dış etkene ek olarak, lazer, retinol tedavisi gibi pek çok profesyonel uygulamadan sonra cilt hassaslaşır. Cilt hassasiyetinin en önemli belirtileri ise kızarıklık/tahriş, kuruluk ve nemsizlik, ciltte gerginlik hissi ve sertlik, cansız ve mat görünümdür. Bitkisel özlere sahip, yatıştırıcı yeni Phyto Corrective Maske, içeriğindeki hyalüronik asit, botanik özler ve dipeptit sayesinde kullanıldığı an cildi yatıştırarak cilt ışıltısını yeniliyor. Sıcak hissedilen bölgelerde 2.8◦C’ye kadar soğuma sağlayarak cildi serinleten maske hassas ciltler için etkili bir bakım sağlıyor.

Profesyonel bakım sonrası kullanılabilir ya da haftalık bakım rutininiz sonrası 10 dakika bekletildikten sonra durulayarak kullanabilirsiniz.



