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İz kalmasın

İz kalmasın

Cilt lekeleri genellikle deriye rengini veren melanin pigmentinin belli alanlarda fazla birikmesi sonucu oluşuyor. Cilt bakımının en uzun ve zorlu süreçlerinden biri ise leke önleyici bakım.

Yazı: Gülru İncu

Güneşin zararlı ışınları, foto hassasiyet yaratan ilaçlar, parfümlerin aktif maddeleri ve hormonsal değişimler ciltte lekelenmelere yol açabiliyor. Bu faktörler cildin kendi korunma mekanizmasının oluşmasına ve fazla miktarda melanin salgılamasına sebep olabiliyor. Melanin daha sonra cildin üst katmanlarına çıkıyor ve leke görünümüne sebebiyet veriyor. Fiziksel nedenlerin dışında leke oluşumunu etkileyecek vitaminler söz konusu. Örneğin C vitamini direkt olarak cildi aydınlatmasa bile cildin melanin üretme sürecini etkiliyor ve sorunlu bölgeyi hedef alıyor. Cildi dış etkenlere karşı koruyan, C ve E vitaminleri sayesinde cildin doğal bariyerini güçlendiren ve cilde ihtiyacı olan nemi veren cilt bakım ürünlerini kullanmak  özellikle yaz aylarında büyük önem taşıyor.

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